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石木欽懲戒案將開庭 司改會遞狀要求不得判免議

中央社 / 台北28日電

前公懲會委員長石木欽監察院彈劾後，懲戒法院將於明天公開審理，進行言詞辯論程序。司改會今遞狀說，本案不得以逾期而為免議判決，遭石木欽代理律師直言，有干預審判之嫌。

民間司法改革基金會今天下午遞交「法庭之友意見書二」給懲戒法院，供審理石木欽懲戒案的合議庭參考，內容建議在真相未明之前，全案不得審結之外，提出三項重點，首先，本案不得以逾懲戒權行使期間而為免議判決。

其次，本案應受懲戒之行為包含尚在偵查中之犯罪事實，有停止審理程序之必要；最後，卷證尚未調查完備，合議庭應職權調取，並予雙方當事人充分表示意見。司改會辦公室主任蕭逸民表示，參考美國法庭之友制度，於2月4日主動遞交「法庭之友意見書一」，請求合議庭應公開審理本案，意見獲採納。

代理人廖芳萱告訴中央社記者，石木欽明天不出庭，委由她當庭提出書面聲明，對於司改會今天提交意見書，她感到疑惑，法律不溯既往是最通常的原則，不明白司改會怎會認為要溯及。司改會成員為法律人，應該很清楚時效問題，有時效就有時效，沒有就沒有，依法判決應該才是司改的本旨，此行為有干預審判之嫌。

全案緣於，民國108年時任公懲會委員長的石木欽，遭人檢舉指他擔任最高法院法官、庭長與台灣高等法院院長任內，為富商翁茂鍾就訴訟案件提供法律意見，並多次接受招待等，涉嫌貪污罪。

台北地檢署偵辦後，因查無石木欽具體犯罪事證，無對價關係，也未發現涉及刑事犯罪而予以簽結，但因認疑有行政不法向上級陳報。

最高檢察署依執行正己專案作業要點第9點規定，將北檢報告書及案件相關卷證函轉司法院研處。司法院接獲函文及卷證後，經政風處比對事證，進行行政調查後，認為石木欽有違失。石木欽請辭。

司法院人事審議委員會108年9月認定石木欽違反法官法、法官倫理規範與法官守則等，情節重大，決議移送監察院審議。監察院去年8月彈劾石木欽，案件由懲戒法院職務法庭審理，並加入2名參審員與職業法官共同審理，並訂於明天下午2時公開審理，進行言詞辯論程序。

監察院彈劾石木欽後提出調查報告，指從石木欽案發現眾多司法檢調高層涉與翁茂鍾不當接觸，如現代版「百官行述」。司法院及法務部展開調查。

司法院及法務部後續分別公布2波調查報告，司法院第1波認定7名法官違失重大，第2波認定1名大法官、26名法官有違失；法務部第1波認定11名檢察官、檢察長及9名調查官有違失，依情節行政議處或司法調查，第2波認定4名檢察官、7名調查官疑有違失，將面臨刑事及行政責任的釐清與追訴。

司法院 石木欽 監察院

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