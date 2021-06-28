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桃園通緝犯深夜遇警心虛狂奔 躲草叢都甩不掉警

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園龍潭區一間汽車廠日前有部分車輛零件遭竊，恰巧民眾昨天深夜發現車廠附近有可疑人士出沒立刻報警，可疑男子見到警方趕抵拔腿就跑；警方深夜持續在附近追捕，最後在中原路旁的草叢尋獲男子，發現對方原來是40歲的吳姓通緝犯，有竊盜毒品等多項前科，警詢後依竊盜及毒品等罪嫌移送偵辦。

龍潭分局高平派出所昨凌晨3點多接獲民眾報案，稱龍潭區楊銅路上的汽車廠附近有可疑人車，因車廠日前有零件遭竊，懷疑可能是竊嫌，請警方趕緊到場。吳男見高平派出所警員趕抵，竟拔腿就跑，還異想天開躲進草叢裡，最後還是被警方逮捕。

吳男起初辯稱只是剛好經過，警方盤查時還試圖隱瞞真實身分，但員警見吳男神色怪異，實際查證後發現吳男其實是新竹、苗栗等地方檢察署通緝在案的逃犯，逃亡40多天。警方表示，車廠零件失竊部分，警方將依現場相關事證，陸續通知相關涉案人到案說明，再依法偵辦。

40歲吳姓通緝犯深夜出沒汽車廠形跡鬼祟，遭警方當場逮捕。記者朱冠諭／翻攝
40歲吳姓通緝犯深夜出沒汽車廠形跡鬼祟，遭警方當場逮捕。記者朱冠諭／翻攝
40歲吳姓通緝犯深夜出沒汽車廠形跡鬼祟，遭警方當場逮捕。記者朱冠諭／翻攝
40歲吳姓通緝犯深夜出沒汽車廠形跡鬼祟，遭警方當場逮捕。記者朱冠諭／翻攝

毒品 通緝 竊盜

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