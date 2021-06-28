桃園通緝犯深夜遇警心虛狂奔 躲草叢都甩不掉警

桃園龍潭區一間汽車廠日前有部分車輛零件遭竊，恰巧民眾昨天深夜發現車廠附近有可疑人士出沒立刻報警，可疑男子見到警方趕抵拔腿就跑；警方深夜持續在附近追捕，最後在中原路旁的草叢尋獲男子，發現對方原來是40歲的吳姓通緝犯，有竊盜及毒品等多項前科，警詢後依竊盜及毒品等罪嫌移送偵辦。

龍潭分局高平派出所昨凌晨3點多接獲民眾報案，稱龍潭區楊銅路上的汽車廠附近有可疑人車，因車廠日前有零件遭竊，懷疑可能是竊嫌，請警方趕緊到場。吳男見高平派出所警員趕抵，竟拔腿就跑，還異想天開躲進草叢裡，最後還是被警方逮捕。