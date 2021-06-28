洗劫三重銀樓搶金飾300兩 珠寶大盜陳清課3人被起訴

新北市三重一間銀樓在3月18日上午遭3名歹徒闖入，搜刮約莫新台幣3千萬元、335兩的金飾、翡翠與鑽石後逃逸。三重警方歷經一天偵辦後，陸續將3名搶匪及一名夏姓女共犯全數逮捕，其中疑似主嫌的陳清課更曾犯下多起重大搶案，落網後還囂張嗆聲「我認識署長陳家欽，當年就是他抓到我的。」新北地檢署今偵結，依強盜等罪嫌起訴陳等3人，夏女則獲不起訴處分。

檢警調查，陳男在去年7月間，買了兩把模擬槍及子彈14顆，之後在內湖的住處將兩把模擬槍改造為改造手槍及金屬槍管。

某日，彭男（63歲）說他缺錢，向陳男（69歲）提議搶劫銀樓，陳男再說服王男（50歲）加入。三人便鎖定三重的金足成銀樓，觀察銀樓負責人蕭男的作息後，他們就埋伏在銀樓旁，等待蕭男上班時搶劫。

3月18日上午九點多，他們看到蕭男走到店門口，便戴上安全帽、鴨舌帽、口罩，彭男先拿辣椒水朝蕭男噴射，三人再輪流毆打他，搶走他身上的銀樓鑰匙。三人將蕭男押到銀樓的廚房中，彭男用膠帶、電線綑綁他的手腳，並看顧著他，讓他無法掙脫求救。

同時，陳男與王男則在銀樓內搜刮財物，帶走價值約3千萬元、重達335兩（約12公斤）的金飾等物。得手後，彭男騎著機車載陳男離開，王男則搭乘計程車逃離，三人後續到住處後分配贓物及更換衣服。

接著，陳男聯絡不知情的夏姓女子（50歲），要求夏女開車將他載到夏女高雄的住處躲藏。由於新聞開始報導銀樓搶案，陳男便將贓物藏到夏女住處的電梯夾層，再自行搭乘台鐵自強號逃往花蓮。

警方獲報後，當天先在中和逮捕彭男，並查獲作案用的安全帽、衣物。當晚警方循線先找到夏女，並在夏女的住處電梯上方起獲黃金贓物約70餘兩，接著警方會同鐵路警察局，凌晨在花蓮火車站查獲陳男，並起出兩改造手槍和現金3萬8000元。隔天上午11時多又在三峽地區查獲王男，並起獲贓物金飾一批約78兩。

據了解，陳清課是珠寶慣竊，曾犯下10多起強盜案件，去年也曾與2名犯嫌結夥，在新竹洗劫一富商的住家150萬元及金飾、手錶等物，2犯嫌已落網，但陳清課在逃亡時，還犯下三重這起銀樓搶案。

新北地檢署檢察官張勝傑指揮新北警持續偵辦。據了解，彭男曾供稱，他只有幫忙取車，否認參與行搶。夏女則表示沒有參與搶案，對搶案不知情。而陳男落網後還嗆聲「我認識署長陳家欽，當年就是他抓到我的。」