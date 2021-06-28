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男子開槍擊斃死對頭 逃亡5天自知難逃法網自首
花蓮街頭22日深夜發生槍擊命案，28歲溫姓男子開槍擊斃20歲朱姓男子，隨即開車逃往新北市，逃亡5天後，溫男自知難逃法網，昨天向警方投案，自稱當天被2車衝撞才憤而開槍，全案以涉嫌殺人及槍砲等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。
花蓮吉安鄉22日晚間11時許發生槍擊案，起因是朱男等4人與溫男等人早有恩怨，朱男在路上看到溫男開車載著妻子，便身穿防彈衣，攜帶開山刀和辣椒槍，開車尾隨在後，並在馬路上追逐衝撞，欲攔停攻擊溫男，沒想到反遭溫嫌開車追撞，沿路開了10餘槍，趁朱男打滑停下後，他朝駕駛座開槍，造成朱頭部中彈送醫不治。
溫男開車逃跑時，先把作案槍枝丟到農兵橋下，因涉案車輛外觀是金色十分顯眼，將車停在宜蘭縣境內，找來拖吊車用帆布蓋上遮掩，再逃到新北市躲藏。
花蓮刑警大隊副大隊長韓修愛指出，溫男見闖下大禍趕緊開車往北部逃逸，警方隨即擴大全力追緝，先查獲相關的9人到案，並以公共危險、聚眾鬥毆等罪嫌著手偵辦。在宜蘭縣警察局的協助下，查獲涉案車輛，也鎖定溫嫌可能藏匿區域及線索，阻斷人脈金援與交通工具，溫男自知難逃法律制裁，昨天向警方出面投案，起獲作案槍枝。
溫男供稱，5月曾被對方持刀攻擊，22日開車載妻子出門就被衝撞，才開槍反擊。針對溫男曾在5月被追殺部分，警方證實這2起案件有部分人士相同涉入，現正著手偵辦中，釐清案情。
花蓮縣警察局表示，儘管全國實施第三級警戒，治安工作絕不鬆懈，掃蕩行動將一波接一波實施打擊，維護安全生活環境。
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