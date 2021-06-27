高雄青春專案照辦 基層警有話說

疫情何時解封還不確定，高雄市政府警察局照辦青春專案，雖未設目標值不用評比，但還是需要有自行成果報告，引起高雄基層刑警不滿；對於警界高層喊不評比，基層刑警批評根本是掛羊頭賣狗肉，就是疫情危險才暫停安居專案，評比不評比對於第一線人員安全沒有任何幫助。

高雄市警局長黃明昭緩頰說，青春專案查緝類並不會績效，也不會處分；宣導類著重在數位、線上宣導。考量現在疫情，績效請各位基層同仁不用太擔心，他也不會特別去要求、檢討，甚至處分。

據了解，今年青春專案查緝類有別於以往只有兒少性剝削、毒品藥頭2項，今年還有少年車手、網路賭博等，且要「查獲到案時間須於專案期間內並隨案解送，才列入核分」。

警員說，局長好意心領了，但難逃幹部揣摩上意，雖然美其名不用評比，但犯嫌還是要被通知到案，再與檢察官遠端開視訊；青春案件這樣只是將染疫風險留在派出所、偵查隊，只是「將斷點設在警分局」。

另有警員說，防疫還不能掉以輕心，光防疫勤務就「站好站滿」讓警力疲於奔命。現在自上次安居專案因疫情影響中途就停止，肅槍、掃毒也跟著停止，以防疫優先態度全心全力將防疫勤務做好，但蠟燭不能兩頭燒，要績效、防疫兼顧，實在難為。

另外，也有警官說，現在不僅刑案績效上頭在盯著，其他績效也好比催命符，反正「基層的命不是命」，面對現狀早就麻木了。