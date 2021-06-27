中油大林廠外海浮筒輸油管油外洩汙染 海委會重罰150萬
中油大林廠外海浮筒輸油管22日發生原油外洩汙染事件，昨天再向南擴散至屏東恆春半島西海岸。海委會海保署今天以中油公司未依命令採取有效的油汙攔阻及清除措施，海域及岸際生態遭受重大威脅，處最高150萬元罰鍰，如未改善，將按日處罰。
海保署表示，中油大林廠外海浮筒輸油管破裂、原油外洩，海保署22日起多次要求中油公司儘速於外海有效圍堵浮油，防範油汙汙染岸際。但油汙不僅汙染小琉球周邊海域，也隨海流漂散，26日已汙染到恆春半島山海至紅柴坑沿岸。
海保署說，今天岸際油汙主要影響範圍仍為山海至紅柴坑沿岸，約2公里，為協助海上油汙清除，海保署也請台塑公司整備「麥寮海洋號」連夜南下，加入油汙清除作業；中油「桃油9號」也於今天加入油汙清除任務，希望在最短時間內有效移除海上油汙。近岸部分則已租用民船進行岸際清除。
為確認污染源頭是否仍有油汙持續洩漏？海保署要求中油公司再次確認，昨天下午也會同高雄市海洋局搭乘海巡署艦艇，至外海浮筒周邊海域巡查，未發現異常。海巡署南部分署今天以無人機區隊偵蒐，海保署搭乘空勤總隊直升機進行空勘，都發現山海至紅柴坑間近岸仍有油汙，已立即通報中油公司派員清理。車城、恆春及墾丁外海海面則無發現異常，小琉球仍持續清理工作，今天只在白沙漁港、中澳沙灘及肚仔亭有些許油花，其餘各處已無明顯油汙。
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