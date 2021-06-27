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「他27年前害我被捕」 桃園男擄人狂毆還勒百萬判4年
桃園市黃姓男子日前受邀至友人家玩骰子，偶然遇見吳姓男子，以他27年前害自己持毒被逮為由索要200萬元，不僅持械毆傷他、搶走身上4萬元，又夥同6人抓住他手腳擄走勒索，再得手38萬元，法院認為黃男行徑惡性重大，依擄人勒贖罪判他有期徒刑4年。
黃姓男子與吳姓男子為多年舊識，前年1月受共同友人魏男邀請，至魏男租屋處玩骰子，不料黃男中途稱吳男欠200萬元未還，索要不成後竟持類似槍枝之物品毆打吳男頭部，又招來同夥6名男子拉吳男進廁所圍毆，共造成頭皮1至3公分寬的撕裂傷及挫傷，再從他身上取走4萬元。
不料黃男等人仍不罷休，抓著手腳把吳男帶上車，一路開至觀音區崙坪國小附近某三合院將他囚禁，在命他撥電話向親友求救，直到吳男請魏男交付現金38萬元贖金，才將他釋放；吳男被放後，馬上報警。
黃男到案後坦承有打傷、帶走吳男，並先後取得42萬元，但他矢口否認擄人勒贖，原因是吳男曾在1992年間曾向他借用機車外出，因故導致自己在旅館中被警方查獲持毒，獨自擔下罪責，當時吳男曾答應賠償自己200萬元，結果事後卻避不見面，辯是吳男自願還債，並非贖金。
然法院指出，案發距今已27年黃男均無積極催討，加上吳男否認曾答應賠錢，也未留下任何書面證據，更何況黃男被查到持毒，本就沒有合法向吳男索償的權利。再者，若黃男無意控制行動，留原處繼續談判即可，不須夥同6人強行帶往他處，故不採信黃男說詞。
法院認為，黃男不僅勒贖舊識吳男，又結夥圍毆，惡性重大、手段凶殘，造成被害人身、心受創，本應嚴懲，然黃男事後放人可減刑，再考量雙方達成和解，42萬元也悉數歸還，依刑法擄人勒贖罪判黃男4年有期徒刑。
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