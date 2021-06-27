快訊

7月12日有望解封？ 醫分析確診數下降但有「變數」：需要勇氣

10日才打嬌生疫苗 INFINITE隊長金聖圭確診中斷所有工作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

毒販亂槍打鳥「兄弟飛嗎」 傳給警察好糗連藥頭也出賣

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子在去年3月間在臉書社團內，以亂槍打鳥的方式，傳訊「兄弟飛嗎」詢問網友是否要買大麻，但黃沒想到卻傳給一名在該社團內巡邏員警，警方約出黃交易後，查獲現金、大麻等贓證物，黃為求法院審理時減刑，還供出大麻的上手、綽號「老哥」的毒犯，一審依販毒未遂罪，判刑10月，可上訴。

判決指出，黃姓男子（24歲）在去年3月3日在臉書社團「四二〇研習社」內，利用帳號以亂槍打鳥的方式，向網友詢問是否購買毒品，黃傳訊「兄弟飛嗎？需要起飛嗎」，黃將訊息傳給在網路巡邏的台中市刑大偵查佐，偵查佐順勢假裝有意購買的買家之後，黃要警方使用軟體「Telegram」以方便交易。

雙方在軟體上約好，以1.4萬購買10克的大麻，黃與警方在同年月18日，約在南區工學二街附近的公園交易，警方在交易時表明身分，並當場查獲一罐大麻（毛重64.67克），現金3萬餘元、手機等贓證物。

黃見到買家竟是警察時傻眼，除了在警詢時，承認涉案外，還為了獲得減刑，向警方供出購買大麻的上手是一名綽號「老哥」的鄺姓男子，也讓警方順利循線查獲鄺。

台中地院審理後，審酌黃是交易毒品未遂，加上有自白並供出上手，依法減刑後，以販售二級毒品未遂罪，判刑10月，全案可上訴。

台中市黃姓男子去年間在網路傳訊販售大麻，卻傳訊給警方遭逮，黃事後供出上手，獲得減刑，台中地院依法判刑10月。圖／報系資料照
台中市黃姓男子去年間在網路傳訊販售大麻，卻傳訊給警方遭逮，黃事後供出上手，獲得減刑，台中地院依法判刑10月。圖／報系資料照

延伸閱讀

兩男不敢具名託運毒包裏 返家途中自撞車禍被查獲

1萬代價收國際毒包裹 男犯共同運輸二級毒品判刑5年6月

以為警察忙防疫 藥頭隨身帶毒品穿梭旅館販毒當街被逮

警全套防護裝破門攻堅 查獲移工種大麻 市值五百多萬元

相關新聞

圍捕強盜犯中彈下肢癱瘓調內勤 北市勇警病逝享年55歲

台北市警察局松山分局警員何信明，27年前依強盜案盤查圍捕犯嫌，遭開槍攻擊中彈，致下半身癱瘓，調往辦理內勤工作多年，力疾從...

毒販亂槍打鳥「兄弟飛嗎」 傳給警察好糗連藥頭也出賣

台中市黃姓男子在去年3月間在臉書社團內，以亂槍打鳥的方式，傳訊「兄弟飛嗎」詢問網友是否要買大麻，但黃沒想到卻傳給一名在該...

社福紓困 「拿到補助少之又少」

衛福部去年針對社會福利事業單位推出紓困方案，卻因申請門檻高、程序繁瑣，截至今年五月底，僅六十七件申請案、四十七案過關，對...

賣菜婦炊菜頭粿引爆瓦斯喪命 爆炸原因待釐清

彰化縣社頭鄉田姓賣菜婦人今天和丈夫到西螺果菜市場批菜，下午回到家，她進廚房蒸菜頭粿，丈夫在門前搬菜，忽然聽見廚房傳出爆炸...

諾魯女大生陳屍高雄租屋處 外交部將提供後事必要協助

諾魯籍的女大學生被發現在高雄租屋處過世多時，外交部今天表示，關於女學生後事處理事宜，諾魯共和國駐台大使館正和家屬聯繫討論...

兩男不敢具名託運毒包裏 返家途中自撞車禍被查獲

台南市陳姓男子3年前將9包共130多公克安非他命分別放入兩紙盒，綑紮包裹後，由余姓男子開車搭載前往客運鹽行站，欲託運前往...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。