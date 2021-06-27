毒販亂槍打鳥「兄弟飛嗎」 傳給警察好糗連藥頭也出賣

台中市黃姓男子在去年3月間在臉書社團內，以亂槍打鳥的方式，傳訊「兄弟飛嗎」詢問網友是否要買大麻，但黃沒想到卻傳給一名在該社團內巡邏員警，警方約出黃交易後，查獲現金、大麻等贓證物，黃為求法院審理時減刑，還供出大麻的上手、綽號「老哥」的毒犯，一審依販毒未遂罪，判刑10月，可上訴。

判決指出，黃姓男子（24歲）在去年3月3日在臉書社團「四二〇研習社」內，利用帳號以亂槍打鳥的方式，向網友詢問是否購買毒品，黃傳訊「兄弟飛嗎？需要起飛嗎」，黃將訊息傳給在網路巡邏的台中市刑大偵查佐，偵查佐順勢假裝有意購買的買家之後，黃要警方使用軟體「Telegram」以方便交易。

雙方在軟體上約好，以1.4萬購買10克的大麻，黃與警方在同年月18日，約在南區工學二街附近的公園交易，警方在交易時表明身分，並當場查獲一罐大麻（毛重64.67克），現金3萬餘元、手機等贓證物。

黃見到買家竟是警察時傻眼，除了在警詢時，承認涉案外，還為了獲得減刑，向警方供出購買大麻的上手是一名綽號「老哥」的鄺姓男子，也讓警方順利循線查獲鄺。