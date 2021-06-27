圍捕強盜犯中彈下肢癱瘓調內勤 北市勇警病逝享年55歲

台北市警察局松山分局警員何信明，27年前依強盜案盤查圍捕犯嫌，遭開槍攻擊中彈，致下半身癱瘓，調往辦理內勤工作多年，力疾從公，今年6月23日因身體器官機能衰退病逝，享年55歲，分局同仁深感不捨，將全力協助家屬妥善處置後事。

1994年7月26日，任職松山派出所的何信明，因緝捕強盜案件犯嫌，與同仁埋伏在轄區一家飯店地下室。不料，警方見犯嫌準備搭車離開，趨前盤查逮捕，犯嫌頑強抵抗，甚至突然拔出霰彈槍及手槍朝警察連開多槍，現場3名員警受傷。何信明因胸部中彈送醫急救，但因傷及中樞神經，不幸下半身癱瘓（當時警方專案小組也緝捕槍擊犯嫌到案）。

松山分局今指出，何信明身體狀況穩定後，改調松山分局警備隊辦理內勤工作，負責違規告發單及交通等相關業務，工作認真負責，與同仁相處融洽，多年獲得考績甲等肯定。

去年12月同仁在寢室發現何信明失去意識，緊急送往台大醫院治療，並轉院至台北三軍總醫院診治，最後仍藥石罔效，於今年6月23日因身體器官機能持續衰退病逝。

松山分局表示，何信明為台灣警察專科學校警員班125期畢業，民國78年丙等行政警察特考及格，從1988年10月起服務迄今，曾任職於保安警察第一總隊、保安警察大隊等單位；自1993年7月起，即在松山分局服務，迄今將近30年，在職期間因工作表現良好，屢獲功獎肯定。