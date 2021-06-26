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剪刀刺穿女友臉頰 恐怖情人害她斃命還稱「不小心」

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園曾姓男子懷疑林姓女子和其他人曖昧，吃醋找她質問卻情緒失控，持鋒利剪刀攻擊對方，不顧林下跪求饒仍發狂猛刺20多刀，導致她臉頰、肝臟及氣管都遭刺穿，當場倒臥血泊斃命。林落網還辯只是想教訓她，自己是「不小心的」，檢方痛斥他凶殘令人髮指，依殺人罪嫌起訴求刑15年。

檢警調查，曾男（51歲）過去因出言恐嚇林女（40歲），對方害怕遇害，今年初才搬離中壢區同居處，後來曾發現她和另名男子的親密合照，就醋意大發傳訊質問，但林女否認另結新歡，曾仍不罷休4月21日下午1點多，跑到她在龍慈路工作的檳榔攤鬧事。

曾男被員工制止後，將林女拉出店鋪，帶到後面一間歇業的餐廳談判，過程中不停追問她感情出軌，但雙方沒有共識，曾情緒變得更激動，拿出隨身的鋒利剪刀刺了林女一刀，再拖進廚房逼問，林嚇到下跪求饒，但曾仍認為她維護曖昧對象不願說實話。

曾因此怒火中燒，不顧女友閃躲、阻擋，發狂拿剪刀朝林女臉部、脖子及腹部猛刺，導致她右側頸部動脈遭刺穿，當場濺血休克身亡。曾行凶後還冷靜到廚房清洗血跡逃離現場，後來檳榔攤員工遲未見林女回來報案，警方當晚6點多在龜山區逮捕曾。

檢方訊時，曾坦承不滿林有曖昧對象才拿剪刀刺她，直到脖子中刀血液噴濺才停手，但否認故意殺人，辯稱只是想教訓她自己是「不小心的」；但林女家人證稱，林長遭曾家暴，後來因肢體衝突，林害怕遭遇不測才搬家躲避。

現場監視器也拍下，曾前後將林女拉進餐廳、廚房，還回車上拿剪刀刺林最後逃離的畫面。法醫解剖發現，林全身穿刺傷、割傷多達25處，臉部也遭穿刺達口腔內，包括肝臟、氣管也遭刺穿，傷口最深處達9.5公分，最終因右頸部動脈次穿釀出血性休克致死。

檢方痛斥，曾2019年就曾因持斧頭砍傷人被判刑，這次又殺害女友，手段凶殘令人髮指，犯後又不能完全坦承，還狡辯稱是不小心非故意，可見無悔意，偵結依殺人罪嫌起訴他，具體向法院求刑15年。

警方查獲曾行凶用的剪刀。圖／報系資料照
警方查獲曾行凶用的剪刀。圖／報系資料照
檢方依殺人罪嫌起訴曾男，求刑15年。圖／報系資料照
檢方依殺人罪嫌起訴曾男，求刑15年。圖／報系資料照

殺人 監視器

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