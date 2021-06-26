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兩男不敢具名託運毒包裏 返家途中自撞車禍被查獲

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市陳姓男子3年前將9包共130多公克安非他命分別放入兩紙盒，綑紮包裹後，由余姓男子開車搭載前往客運鹽行站，欲託運前往台北站，因客運要求具名託運，兩人因而放棄，陳中途下車，余返家途中自撞安全島而露餡，1審認陳意圖販賣而持有第2級毒品、余為幫助犯各判刑6年10月、2年8月，2人不服上訴，2審改以共同運輸第2級毒品分處8年、7年6月徒刑，可上訴。

檢警調查，陳姓男子2018年6月24日在台南市北區租屋處內，將9包安非他命放入兩紙盒內，綑紮包裹後，指示余姓男子開車運輸和欣客運永康區鹽行站，交給不知情的大客車司機運輸至台北市轉運站。

余開車搭載陳及另名友人自陳的租屋處出發，途中友人先行下車，陳、余繼續前往鹽行站，清晨4時抵達後，因站務人員要求具名託運，兩人放棄託運而離開，陳中途下車，余開車返家途中，行經下營區南59線道路0.9公里處不慎擦撞安全島而肇事。

警方獲報前往處理，經余同意搜索，在車內扣得兩紙盒內有9包安非他命，及他施用剩餘安非他命1小包，計130多公克。

1審認陳犯意圖販賣而持有第2級毒品，累犯，處6年10月徒刑，余幫助犯意圖販賣而持有第2級毒品，處2年8月徒刑，兩人均否認犯行，不服上訴。

台南高分院合議庭表示，原審認陳犯意圖販賣而持有第2級毒品罪，余幫助犯意圖販賣而持有第2級毒品罪，然而，2人始終否認持有毒品，也無證據認定2人有起意欲營利販賣，因而撤銷改判，並認兩人所為均犯修正前毒品危害防制條例的運輸第2級毒品罪。

陳、余均辯稱，案發當時兩人是首次見面；但證人卻說，兩人應該認識。余說，因陳不敢去寄送貨物，一直叫他幫忙寄送貨物，安非他命是陳遺留在他車上的。

合議庭審酌，陳、余2人無視毒品戕害國家人力、危害社會安全甚鉅，竟運輸第2級毒品，戕害他人身心健康，助長毒品氾濫，對社會有極高的潛在危害，所運輸的第2級毒品安非他命淨重達130多公克。

考量兩人所運輸的毒品尚未流入市面即遭查獲，未造成毒品擴散的重大實害，再兼衡其運輸毒品的路途、時間、未坦承犯行的犯後態度，將陳男判刑8年，余男判刑7年6個月，可上訴。

陳姓、余姓男子欲將毒品託運不成被查獲，台南高分院2審改以共同運輸第2級毒品分處8年、7年6月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
陳姓、余姓男子欲將毒品託運不成被查獲，台南高分院2審改以共同運輸第2級毒品分處8年、7年6月徒刑，可上訴。圖／本報資料照

毒品 北市

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