女嬰喝母乳猝死案 高大成：從這2點研判與AZ疫苗無關

雲林縣虎尾鎮2個多月大的女嬰21日晚喝過剛打完AZ疫苗的母乳，隔天凌晨被發現嘴角吐滲血奶泡，失去生命跡象，送醫不治，家屬質疑與疫苗有關，當天相驗，雲林地檢署昨會同法醫解剖，研判女嬰有呼吸道感染、肺炎情形，快篩為陰性；法醫採集檢體送驗，確切死因待解剖鑑定報告判斷。

中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成說，AZ疫苗是將製造病毒表面棘狀蛋白的DNA放入無毒性的腺病毒中，不具毒性，打到人體後會吸收、胃液會破壞，不可能透過母乳引起過敏反應，不可能是AZ疫苗致死。

高大成認為，新生兒喝母乳約在4小時內完全吸收，從女嬰嘴角有滲血奶泡推斷，研判是女嬰溢奶窒息，與胃壁破裂的血液混合所致，研判死亡超過2小時。另，女嬰媽媽曾表示，發現女嬰失去生命跡象時，身體還溫溫的，窒息缺氧，也會造成體溫上升。

女嬰媽媽為30歲蘇姓殯葬所女職員，女嬰為頭胎，女職員為新冠肺炎疫苗第二類施打對象，21日下午接種AZ疫苗，接種前曾詢問現場醫護人員打疫苗是否會影響哺乳，經確認沒關係後才施打。當日晚間11時，家屬一度懷疑是否與疫苗有關，決定解剖釐清案情，確切死因尚須待解剖鑑定報告。