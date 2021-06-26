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北市街友口角結怨狹路相逢 當街10打1圍毆違法聚集送辦

聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導

台北市街頭日前發生11名街友當街群毆案件，轄區警方獲報後相當緊張，清查後都沒有染疫，除依依聚眾鬥毆及傷罪送辦外，鬥毆更被視為違法聚集，依違反傳染病防治法，報請衛生局開罰。

據了解，鄭姓街友（52歲）上個月在艋舺公園喝醉；徐姓街友（44歲）路過時，鄭開口嗆徐看三小；徐不爽一直想找對方理論，卻因疫情爆發，各人自找出路，直到近日才有街友陸續回到艋舺公園睡覺及逗留。

日前凌晨，鄭、徐兩人狹路相逢，徐要鄭道歉，鄭卻拒絕並不理會，徐找來附近的李姓、曾姓、柯姓等8男2女街友助陣，10人圍毆鄭一人，鄭頭部、手臂因此受傷。

徐等人出氣後離去，警方獲報到場，先將鄭送醫，調閱監視器陸續約談徐等人到案8人坦承動手，另2人則是助陣吆喝，警訊後都被依法送辦。

台北市街友街頭群毆送辦。記者廖炳棋/翻攝
台北市街友街頭群毆送辦。記者廖炳棋/翻攝

街友 艋舺

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