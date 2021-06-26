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凌晨開BMW夜遊竟持模擬槍連開嚇壞民眾 警兩小時逮人
23歲余姓男子今天凌晨與友人出遊，開著BMW行經新北市五股區停等紅燈時，卻突然持槍朝天連數槍，隨後駕車逃離。警方循線追蹤，兩小時後在三重攔下余男一夥，詢問後依槍砲彈藥管制條例、恐嚇公眾、社會秩序維護法等罪嫌函送新北地檢署。
據了解，余男有槍砲等前科，今天凌晨他與三名友人不顧疫情，分乘兩輛轎車開車出遊，沿途沒有目的亂晃，卻在五股新五路三段與新城八路口停等紅燈時，持槍朝天射擊多發，隨後又繼續開車亂晃。
巨大槍聲嚇得民眾報警，警方沿線調閱監視畫面，發現余男一夥一路亂晃，鎖定他們跑到三重一帶便立即趕往，順利將兩輛車攔下盤查，當場從車上搜出模擬槍一把、模擬彈殼4殼，加上在現場查獲的3顆彈殼，研判共開了7發子彈。
余男坦承持有，但不願交代槍枝來源，供稱是因太無聊才會開車出遊時試槍，詢問後4人依槍砲彈藥管制條例、恐嚇公眾、社維法等罪嫌函送新北地檢署，因四人分乘兩輛車，未違反防疫規範將不函請新北衛生局進行裁處。
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