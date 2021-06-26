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調查局前副局長林玲蘭 7月出任永豐金證獨董

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局前副局長林玲蘭今年1月屆齡退休，她在擔任經濟犯罪防制處長期間，深知公司治理是現代顯學，一手催生「企業肅貪科」，幫助企業掃除弊端，永豐金控對她的法律專業及實務經驗相當肯定，指派她出任永豐金證獨立董事，7月1日生效。

永豐金控25日公告，董事會決議通過指派子公司永豐金證券第12屆獨立董事，除薛琦與何資文是續任外，新任獨董為調查局前副局長林玲蘭；此外，永豐金證公告的第3屆審計委員會名單，成員也包括林玲蘭。

審計委員會由全體獨立董事組成，具有監察人的功能，目地在協助董事會提高公司治理績效，職權包括訂定或修正內部控制制度、取得或處分資產、從事衍生性商品或重大資產交易、內部控制制度有效性之考核等 。

林玲蘭並非首位進入永豐金體系的調查局退休官員，另名前副局長黃迪熹，目前也在永豐金控擔任獨董，還有調查局前東機站主任胡為濬，同樣在永豐金旗下公司擔任要職，3人共同各特色都是對金融案件有豐富經驗。

巧的是，林玲蘭與黃迪熹不僅是調查班16期同學，2人在調查局服務期間，還同時擔任副局長，退休後又分別在永豐集團擔任獨董，稱得上是名副其實的「老戰友」。

具有台大法律系背景的林玲蘭，大學畢業就投入調查局，從基層調查官做起，她早年懷孕時為了緝毒，不僅標會湊足資金與毒販面交，還挺著大肚子追捕毒販，工作態度令不少後進感佩，之後經手過許多重大金融案件，也在財經界樹立口碑。

林玲蘭表示，她退休後大多在中部陪伴老母親，最近疫情期間根本不敢出門，目前只希望能快點打到疫苗，對未來的新工作，仍會秉持專業，全力以赴。

調查局前副局長林玲蘭將出任永豐金證獨董。圖／資料照
調查局前副局長林玲蘭將出任永豐金證獨董。圖／資料照

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