媽打過疫苗…女嬰喝母乳竟猝死 解剖疑有肺炎但採陰

雲林縣虎尾鎮兩個多月大的女嬰，本月21日剛打過疫苗的母親餵食母乳，隔天凌晨死，今天下午經法醫解剖，死亡原因初步研判有呼吸道感染、肺炎，但快篩為陰性；法醫已採集檢體送驗，確切死因尚須待解剖鑑定報告。

雲林縣虎尾鎮殯葬所蘇姓女職員，因屬第二類疫苗施打對象，本月21日接種疫苗，施打前曾詢問醫護人員她正哺乳幼女，經確認沒關係才接種，當晚擠了母乳並餵食女兒，不料幼女隔天凌晨猝死。