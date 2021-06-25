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媽打過疫苗…女嬰喝母乳竟猝死 解剖疑有肺炎但採陰
雲林縣虎尾鎮兩個多月大的女嬰，本月21日剛打過疫苗的母親餵食母乳，隔天凌晨死，今天下午經法醫解剖，死亡原因初步研判有呼吸道感染、肺炎，但快篩為陰性；法醫已採集檢體送驗，確切死因尚須待解剖鑑定報告。
雲林縣虎尾鎮殯葬所蘇姓女職員，因屬第二類疫苗施打對象，本月21日接種疫苗，施打前曾詢問醫護人員她正哺乳幼女，經確認沒關係才接種，當晚擠了母乳並餵食女兒，不料幼女隔天凌晨猝死。
女嬰嘴角出現奶泡和血跡，家屬疑與疫苗有關，當天即進行司法相驗，為能進一步確定女嬰死因，雲林地檢署檢察官今天會同法醫對女嬰進行解剖，初步發現女嬰疑有呼吸道感染、肺炎情形，也馬上採檢，結果為陰性。法醫已採樣送驗，檢方說，確切死因仍待解剖檢驗報告出來後方能判斷。
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