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媽打過疫苗女嬰喝母乳竟猝死 解剖疑有肺炎但採陰

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媽打過疫苗…女嬰喝母乳竟猝死 解剖疑有肺炎但採陰

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣虎尾鎮兩個多月大的女嬰，本月21日剛打過疫苗的母親餵食母乳，隔天凌晨死，今天下午經法醫解剖，死亡原因初步研判有呼吸道感染、肺炎，但快篩為陰性；法醫已採集檢體送驗，確切死因尚須待解剖鑑定報告。

雲林縣虎尾鎮殯葬所蘇姓女職員，因屬第二類疫苗施打對象，本月21日接種疫苗，施打前曾詢問醫護人員她正哺乳幼女，經確認沒關係才接種，當晚擠了母乳並餵食女兒，不料幼女隔天凌晨猝死。

女嬰嘴角出現奶泡和血跡，家屬疑與疫苗有關，當天即進行司法相驗，為能進一步確定女嬰死因，雲林地檢署檢察官今天會同法醫對女嬰進行解剖，初步發現女嬰疑有呼吸道感染、肺炎情形，也馬上採檢，結果為陰性。法醫已採樣送驗，檢方說，確切死因仍待解剖檢驗報告出來後方能判斷。

雲林縣發生國內第一起兩個大女嬰疑因喝了打過疫苗的母奶而猝死的案件，今天檢方會同法醫進行解剖相驗。記者蔡維斌／攝影
雲林縣發生國內第一起兩個大女嬰疑因喝了打過疫苗的母奶而猝死的案件，今天檢方會同法醫進行解剖相驗。記者蔡維斌／攝影

疫苗 母乳

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