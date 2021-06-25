影／趁防疫三級期間貨輪走私近500萬包菸品 市價4億元

雲林地檢署指揮海巡署嘉義查緝隊等單位，成立查緝菸品走私專案小組，日前持搜索票到臺南市安平外海登檢「勝○號」貨輪，在船艙起出市價約4億元菸品，羅姓船長經隔離訊問坦承載貨，檢訊後15萬元交保，另4名外籍船員列證人交雇主領回，全案依違反菸酒管理法移送雲林地檢察署與函送高雄市政府裁罰，並持續追查走私主嫌。

海巡署偵防分署嘉義查緝隊去年底接獲走私菸情資，報請雲林地方檢察署指揮，召集多單位成立專案小組偵蒐情資，本月6日清晨，會同多單位，在台南市安平外海，登檢「勝○號」貨輪，並在船艙發現大量疑似走私菸品。

嘉義查緝隊副隊長李水昇表示，私梟集團看準連假期間菸品需求上升，趁彩雲颱風席捲來臺及防疫第三級警戒時，誤以為我海巡單位人員無暇顧及其他防務，竟試圖從海外走私大量私菸，趁機獲取暴利。

他說，查緝當天海象惡劣，加上國內防疫時處三級警戒期，為防疫優先考量，包括羅姓船長等5名入境船員都先行隔離14日，另依檢察官指示將涉案「勝○號」貨輪，先停泊海巡署高雄海巡隊碼頭，經隔離14日滿才登倉查驗。

李水昇說，本月22日查艙，經數百人接力搬運，起獲數量高達9946箱，共計497萬3409包巨額走私菸品，為高雄港百年開港以來第二多私菸案，市價達4億元，以每包菸稅51.8元計算，若走私成功，保守估計國庫將減少2.5億餘元稅收。

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