孫悶昏持刀殺害祖母 檢認手段殘忍有逃亡之虞聲請羈押

新竹縣芎林鄉24日中午驚傳孫子殺害祖母的慘劇，檢警已深入調查釐清當中。記者巫鴻瑋／翻攝 新竹縣芎林鄉昨天一名葉姓男子，疑不堪長期照料失智祖母的壓力，竟拿枕頭將祖母迷昏後，持菜刀將祖母割頸殺害，隨後自行報案自首，新竹地檢署經上午開庭訊問，認葉姓男子手段殘忍，且所犯為5年以上重罪，客觀上有逃亡之虞，已向法院聲請羈押。

據了解，葉姓凶嫌（31歲）與87歲的祖母及35歲的哥哥同住，哥哥負責上班維持家計，葉嫌則是因領有身心障礙手冊，身心狀態無法外出工作，負責在家照料祖母生活起居，但近年祖母因為年老失智狀況越發嚴重，葉嫌幾乎整天都要顧著祖母，也因此他犯後崩潰自述「身心俱疲」。

檢察官在昨天案發後不久就冒著大雨趕赴事發民宅，據了解死者頸部的傷勢疑有多刀撕裂傷，就連下巴等處都有傷口，其中不僅頸部外側頸動脈等血管都被割破，傷口更深達氣管，但目前無法斷定葉嫌行凶當下，究竟是拿菜刀劈砍或是切割。

檢警排定28日下午法醫將進行解剖，會進一步釐清死者致命傷，不過檢方經過上午開庭問訊，認為他手段殘忍，涉犯刑法272條殺害直系血親尊親屬，所犯為5年以上重罪，客觀上有逃亡之虞，雖未禁見，但向法院聲請羈押。