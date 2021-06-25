移工財力雄厚成肥羊 同鄉狠擄囚30小時勒索15億越南盾

越南籍阮姓移工覬覦同鄉的黃姓男子在台工作多年、收入頗豐，和天道盟太陽會林姓成員掛鉤，再找4名越南人將黃擄走痛毆，向他在越南的妻子勒贖15億元越南盾，得手仍不放人，黃遭囚近30小時自行脫困，警方獲報循線將阮姓主嫌、林男共1名台人、5名越南人依擄人勒贖罪嫌移送偵辦。

據了解，這次被害的黃姓移工來台多年，是各工地人力的「小包頭」，若有派工負責聯絡、網羅人力，在移工圈內小有名氣，也因收入好、財力雄厚引起覬覦成為遭擄目標。

桃園市警局桃園分局指出，阮男（28歲）自稱和黃男有糾紛，和台灣籍林姓男子（33歲）合作，並找越南籍劉姓（58歲）、郯姓（30歲）、胡姓（27歲）及張姓（30歲）等男子，18日跑到黃的住處，透過內部人裡應外合開門，一群人衝進去把黃押上車載走。

阮等為避免黃掙脫、呼喊，還拿繩索將他雙手反綁、膠帶黏嘴，狠狠痛毆一頓後帶到苗栗山區拘禁，期間還用他臉書聯繫在越南的妻子，先是勒索越南盾15億元（約台幣210萬元），黃妻怕先生遭不測，答應匯款到對方在越南的指定戶頭。

未料阮等不守承諾，確認收到錢竟不放人，又獅子大開口繼續再要5億越南盾（約台幣70萬元），所幸黃男19日趁眾人未注意時掙脫逃跑，一路狂奔到苗栗轄內的派出所報案。桃園警方和越南公安部高科技犯罪局、刑事局等單位合作，20日至23日陸續逮捕阮男及相關共犯。

警方說，林男是天道盟太陽會成員，其等利用疫情期間，大量非法移工滯留台灣，太陽會藉此和移工結合，以發放高利貸逼迫移工簽下欠條，再用暴力討債、擄人等模式，向對方在家鄉親屬勒索，指定款項匯到當地銀行，藉境外交易規避查緝。