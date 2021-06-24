欠債15萬男子被亂棒打死 5嫌到案外疑還有一車共犯
台南市鄭姓男子被發現陳屍在新化租屋處，新化警方連夜追查，在安南區逮捕王姓主嫌（19歲）等5嫌，初步調查，王男得知鄭嫌與人有15萬元債務，夥同王嫌等人，22日晚間前將鄭男約出去談判，前往新化山區亂棒毆打後，凌晨回到租屋處再毆打一頓後駕車逃逸，同租屋的房客隔天查察有異通知房東，但鄭男已經氣絕。檢警初步相驗，鄭姓全身瘀青，尤其是四肢大腿部分，後腦也有傷口，致命原因有待解剖。
據指出，鄭姓死者（35歲）是來投靠在新化租屋的友人，因房租到期，鄭男有意續租但尚未簽合約，王嫌等人22日晚上找上鄭男，用車子載到林場後山談判，一夥人以球棒及木棒、鐵棍等輪流毆打催討債務，凌晨再將鄭男帶回租屋處繼續毆打後，將鄭男棄在房間內，隨後駕車逃逸，隔天其他房客晒衣服時發現鄭男倒臥在地上，通知房東開門時發現已經死亡。
據了解，鄭姓男子家屬表示已為他處理多次債務問題，對他在外行為不了解；警方以車追人，連夜在安南區追到王嫌等人，趁他們要下車時一舉將嫌犯逮捕，因有些人是臨時被叫來，當時還有另一輛車前往，車上有5至7人，因嫌犯供詞不一，究竟有多少人及到場目的，是否是幕後藏鏡人，還在進一步追查釐清。
台南新化警方昨天上午據報，鄭姓男子（35歲）陳屍在新化區民權路出租套房內，現場有打鬥痕跡，身上有多處瘀青傷痕，經研判有他殺嫌疑，警方組成專案小組連夜追查，昨晚在安南區查獲王姓（19歲）、林姓（25歲）男子及3名未成年共5名嫌犯，並查扣球棒、木棒及鐵棍等疑似犯案工具。
初步了解，其中一名嫌犯供稱鄭男欠債15萬元，王嫌等人要找鄭男催債，疑因鄭男態度不佳還嗆他們，才會想給他教訓，離開時不知人已經死亡，今天全案依殺人罪移送地檢署法辦，並建請檢察官聲請羈押，並持續追查其他涉案人釐清案情。
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