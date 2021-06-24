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超狠！台南傳凶殺命案 男疑欠債15萬被圍毆亂棒打死
台南市新化警方昨天獲報在新化區民權街住宅內，有一名男子死亡，經警方趕赴現場並通知鑑識人員到場勘驗，初步調查死者鄭姓男子（35歲），現場有打鬥痕跡，身上有多處瘀青傷痕，經研判有他殺嫌疑，警方組成專案小組連夜追查，今天在安南查獲王姓（19歲）、林姓（25歲）男子及3名未成年共5名嫌犯，並查扣球棒、木棒及鐵棍等疑似犯案工具，初步調查疑似債務糾紛，被害人欠債15萬元，今天全案依殺人罪移送地檢署法辦，並建請檢察官聲請羈押。
新化警分局昨天據報後與市警局刑事警察大隊成立專案小組，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，並以車追人，初步了解，嫌犯等人同車將死者一起帶往中興大學新化林場後山持棍棒毆打奄奄一息後，再將載回租屋處，附近鄰居發現不對勁通知房東進屋查看，鄭姓男子已經死亡。
初步了解，這起案件疑似是金錢糾紛引起，警方將持續偵查釐清案情，並積極追查其他共犯到案。另防疫期間，本案相關嫌犯也涉及群聚違反傳染病防治法部分，俟嫌犯全部到案後，將會移送市府衛生局開罰。
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