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小心愛情陷阱！ 網路甜言蜜語 73歲老婦人險被騙近77萬

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

「親愛的，請幫幫我！」台南市73歲王姓女子在網路認識自稱住在英國的華人，兩人互留LINE，對方和她聊天時示愛，請代付由國外寄回國內包裹費及船資76萬9千5百元，王女雖覺得價格太高，仍半信半疑前往銀行要匯款，被行員發現即時勸阻，並通報員警到場，王女才恍然大悟這是詐騙

據了解，王姓女子平日愛穿裟僧服飾，在網路上認識自稱是英國籍華人「翰承」男子，男子不斷用甜言蜜語取得女子信任後，還要求王女必須代為支付國外寄回國內包裹費及船資，才能與她相見。

王女信以為真，昨天上午約10點前往中西區府前路銀行匯款，吳姓襄理發現王女似乎有人指引該怎麼匯款及應答，一直低頭滑手機引起行員懷疑，且託鍾姓友人代為提款，進而通報台南市警二分局南門派出所警員，經員警及吳姓襄理解說下，女子才知道全部都是一場騙局，始取消匯款。

警二分局溫馨提醒，網路虛擬世界，歹徒常利用假身分與人交涉，如於網路交友，應深入了解對方背景，多方求證，不可因輕信片面說詞而遭詐騙金錢，民眾只要接到訊息有要求匯款時，請牢記「一聽、二掛、三查證」的步驟詳加查詢，以免受騙上當，並撥打165或請警方到場協助求證，就能有效避免墜入詐騙陷阱，讓財產多一層安全保障。

73歲王姓女子遭網路交友詐騙，對方要她代繳包裹費，王女險被騙。圖／讀者提供
73歲王姓女子遭網路交友詐騙，對方要她代繳包裹費，王女險被騙。圖／讀者提供
73歲王姓女子遭網路交友詐騙，對方要她代繳包裹費，經警員勸阻才未匯款。圖／讀者提供
73歲王姓女子遭網路交友詐騙，對方要她代繳包裹費，經警員勸阻才未匯款。圖／讀者提供

詐騙 英國 LINE

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