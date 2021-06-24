小心愛情陷阱！ 網路甜言蜜語 73歲老婦人險被騙近77萬

「親愛的，請幫幫我！」台南市73歲王姓女子在網路認識自稱住在英國的華人，兩人互留LINE，對方和她聊天時示愛，請代付由國外寄回國內包裹費及船資76萬9千5百元，王女雖覺得價格太高，仍半信半疑前往銀行要匯款，被行員發現即時勸阻，並通報員警到場，王女才恍然大悟這是詐騙。

據了解，王姓女子平日愛穿裟僧服飾，在網路上認識自稱是英國籍華人「翰承」男子，男子不斷用甜言蜜語取得女子信任後，還要求王女必須代為支付國外寄回國內包裹費及船資，才能與她相見。

王女信以為真，昨天上午約10點前往中西區府前路銀行匯款，吳姓襄理發現王女似乎有人指引該怎麼匯款及應答，一直低頭滑手機引起行員懷疑，且託鍾姓友人代為提款，進而通報台南市警二分局南門派出所警員，經員警及吳姓襄理解說下，女子才知道全部都是一場騙局，始取消匯款。