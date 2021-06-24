小心愛情陷阱！ 網路甜言蜜語 73歲老婦人險被騙近77萬
「親愛的，請幫幫我！」台南市73歲王姓女子在網路認識自稱住在英國的華人，兩人互留LINE，對方和她聊天時示愛，請代付由國外寄回國內包裹費及船資76萬9千5百元，王女雖覺得價格太高，仍半信半疑前往銀行要匯款，被行員發現即時勸阻，並通報員警到場，王女才恍然大悟這是詐騙。
據了解，王姓女子平日愛穿裟僧服飾，在網路上認識自稱是英國籍華人「翰承」男子，男子不斷用甜言蜜語取得女子信任後，還要求王女必須代為支付國外寄回國內包裹費及船資，才能與她相見。
王女信以為真，昨天上午約10點前往中西區府前路銀行匯款，吳姓襄理發現王女似乎有人指引該怎麼匯款及應答，一直低頭滑手機引起行員懷疑，且託鍾姓友人代為提款，進而通報台南市警二分局南門派出所警員，經員警及吳姓襄理解說下，女子才知道全部都是一場騙局，始取消匯款。
警二分局溫馨提醒，網路虛擬世界，歹徒常利用假身分與人交涉，如於網路交友，應深入了解對方背景，多方求證，不可因輕信片面說詞而遭詐騙金錢，民眾只要接到訊息有要求匯款時，請牢記「一聽、二掛、三查證」的步驟詳加查詢，以免受騙上當，並撥打165或請警方到場協助求證，就能有效避免墜入詐騙陷阱，讓財產多一層安全保障。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言