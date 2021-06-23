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當街強押上車！通緝犯跳車逃亡 警逮3嫌

中央社 / 台北23日電

因詐欺和毒品案被通緝的沈男因和呂男有債務糾紛，18日相約談判未果，沈男遭呂男等人強押上車，沈男途中趁隙跳車逃脫，北市警方循線逮獲擄人3嫌，並將沈男送辦、歸案。

台北市警察局大同分局今天宣布偵破一起擄人案，經查因詐欺及毒品等3案遭通緝的沈姓男子，和呂姓男子有債務糾紛，雙方相約談判未果，沈男於18日下午4時40分許在大同區延平北路3段與伊寧街口一帶，遭呂男和4名共犯控制其行動並強押上車逃逸。

沈男在車輛行駛不久後，就趁隙跳車逃脫成功，但事後並未向警方求助。

大同分局隨即和台北市警察局刑事警察大隊共組專案小組偵辦，並迅速於案發當天在新北市新莊區、蘆洲區分別帶回呂男等3嫌，另2嫌持續追查中。

經專案小組持續追查，昨天上午11時50分許在新北市汐止區緝獲逃亡多日的沈男，全案詢後移送台北地檢署歸案。

此外，專案小組18日晚間9時許到沈男租屋處搜查時，意外緝獲因詐欺及洗錢防制法等4案而被通緝的李姓男子，現場還起獲第二級毒品安非他命10.2公克及吸食器1組，詢後移送士林地檢署。

警察 毒品

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