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影／通緝犯欠20萬賭債遭擄 警查出他室友也遭通緝逮3嫌

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

身背3項通緝案件的沈姓男子日前遭呂姓男子等5人在台北市大同區一處路口強押上車，沈奮力反抗跳車，到附近巷口躲避，待5人離開，沈搭計程車到汐止山區藏匿。警方當天將呂等3人追捕到案，還有2人在逃；呂稱沈欠他20萬賭債，才想連同友人將沈押走。警方昨早也逮捕沈，訊後將他歸案。

警方調查，本月18日下午4點多，30歲呂男及廖姓男子、翁姓男子等5人，分別開1台出租車、1台權利車前往沈在大同區的租屋處埋伏，待沈出門走到延平北路、伊寧街口，5人強押沈上車，過程中不斷毆打，但沈拚命掙扎，車子起步不久就成功跳車。

沈跑到附近巷內躲避，呂等5人開車持續尋找，找不到人後離開，前往其新北市新莊區據點。沈當下搭計程車前往他的汐止家中藏匿。

警方指出，沈身背2項詐欺通緝、1項毒品通緝，遭高雄地檢署及台北地檢署通緝，所以不敢報案。他到案稱，確實是欠呂賭債，去年遭通緝後，不想歸案所以一直租房逃避。

不過，警方前往他租屋處發現他的李姓室友同樣身背3項通緝，分別為毒品、詐欺、洗錢案，現場還發現安非他命，李稱犯下詐欺案後認識沈，兩人一起租房躲避，警方詢後將他歸案。

警方指出，沈、呂雙方都認識，沈有多項通緝前科，呂會想將他擄走，案情應不單純，因此對20萬賭債糾紛存疑，將依妨害自由罪嫌將呂等3人送辦，再通知另外2人到案，案情持續溯源。

呂等5人將沈擄上車畫面。記者蔡翼謙／翻攝
呂等5人將沈擄上車畫面。記者蔡翼謙／翻攝
呂等5人將沈擄上車畫面。記者蔡翼謙／翻攝
呂等5人將沈擄上車畫面。記者蔡翼謙／翻攝

通緝 詐欺

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