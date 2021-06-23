自行解封？ 台中屋主雨天揪10友開喝…吃罰單了

國內疫情稍微和緩，目前仍在三級警戒中，但已有民眾想「解封」。台中市警局烏日分局瑞井派出所今天說，19日大肚區雷雨交加，烏日分局獲報，遊園路有一戶民宅內有多人群聚，到場發現屋內連同屋主共有6男、5女共計11人群聚飲酒作樂，員警當場蒐證，並對高姓屋主及現場等人開出通知單，依規定函報衛生局裁罰。

烏日警分局呼籲，疫情期間，民眾要遵守防疫規定，保護自己，也守護家人健康。室內群聚飲酒造成防疫破口，違者依傳染病防制法，處3000元以上、1萬5千元以下罰鍰。警方會持續勤務針對停業或人口易聚集處所加強查緝，杜絕防疫破口，並全程蒐證依違反傳染病防治法移請主管機關裁罰。

警方說明，警方到場發現屋內有11人群聚飲酒作樂，無視疫情擴散的危險，簡直拿生命開玩笑。高姓屋主表示，假日閒憩在家，才會呼朋引伴在自家飲酒作樂，已明顯違反全國三級警戒規定嚴禁室內5人以上聚會，員警當場蒐證後，對高姓屋主等11人開出通知單，依規定函報衛生局裁罰。