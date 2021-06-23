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桃園女被男同事記恨 竟遭擄走拘禁6天動私刑洗劫一空

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園蕭姓男子和郭姓、許姓友人，因不滿蔡姓女同事為人，且彼此又有債務糾紛，3人竟結夥用膠帶蒙眼、雙手上銬擄走蔡，還動私刑痛毆她一頓，把她身上項鍊、戒指及現金洗劫一空，蔡遭拘禁6天才掙脫逃離，檢方偵結認定犯嫌明確，依加重強盜罪嫌起訴蕭、郭及許3人。

檢警調查，蕭男（34歲）去年12月1日晚上11點多，佯裝開車要送蔡女回家，卻故意繞道至蘆竹濱海、林口發電廠附近，許女（31歲）開另輛車載郭男（29歲）到場會合後，由郭強行擠進蕭的車，並駕住蔡的脖子控制她行動。

郭、蕭為防止蔡脫逃，還自備手銬銬住她，並拿膠帶封住嘴巴、眼睛，再壓到大園區一棟建築物內拘禁，期間3人輪流徒手或拿塑膠製鎚子痛毆蔡女一頓，把她打到全身傷痕累累，最後搶走她身上手表、戒指、金項鍊及現金7700元。

但蕭等仍不罷休，還逼蔡女持提款卡到附近的超商提領現金8000多元。結果蔡女遭私刑拘禁6天，於12月7日一早趁隙掙脫手銬，拔腿狂奔逃離向警方求救才曝光，警方循線逮捕涉案3人送辦。

檢方訊時，蕭坦承擄走並痛毆、洗劫蔡女，郭男則說搶來的金飾變賣獲利約5萬多元，許女也表示有參與整體行動，拘禁蔡時有提供她枕頭棉被、飲水食物等。

另被害的蔡女指證歷歷，警方也在現場查扣鐵鍊、手銬、鎖頭等證物，調閱監視器也發現蔡女遭擄的車牌，並有她驗傷報告、提領現金紀錄。檢方認為3人犯嫌明確，偵結依加重強盜罪嫌起訴蕭、許及郭。

蔡女遭同事擄走拘禁6天、洗劫一空，檢方依加重強盜罪嫌起訴蕭、許及郭。示意圖／ingimage
蔡女遭同事擄走拘禁6天、洗劫一空，檢方依加重強盜罪嫌起訴蕭、許及郭。示意圖／ingimage

強盜 監視器

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