屢破重大槍毒案 板橋偵查佐林淵照榮獲模範警察

新北市板橋警分局偵查隊偵查佐林淵照榮獲市警局第57屆模範警察，因疫情影響，市警局為避免場所群聚感染及配合政府防疫措施，停辦警察節慶祝大會活動，局長黃宗仁為表達對模範警察誠摯的感謝之意，今天指派督察長張國雄由板橋警分局長劉炯炫陪同，頒發獎座表揚模範警察偵查佐林淵照，屢次偵破多件毒品、槍砲等重大刑案，位居首功，並給予最大的肯定及期勉，同時感謝林員對警察工作的付出與奉獻。

現年38歲的林員表示，從小就對警察辦案有一分憧憬，自民國101年從警迄今都在偵查隊務，印象最深刻是之前辦一件槍枝改造工廠案件時，因嫌犯出入都十分謹慎，與同小隊成員埋伏在改造工廠出入口旁，大家都沒睡，四天三夜躲在偵防車上監控，才順利突破查獲。此次獲選新北市警局模範警察辛苦有了代價，希望家人能一同分享這份榮耀。

偵查隊長曾柏仲說，林員辦案能力強、敏銳度高，屢次偵破多件毒品、槍砲等重大刑案，有效阻止大量毒品流入市面殘害市民身心健康，位居首功，對於打擊犯罪不遺餘力，也彰顯警察維護人民生命財產安全的決心，

板橋警分局長劉炯炫感謝督察長張國雄代表局長黃宗仁頒發獎座表揚榮獲模範警察的偵查佐林淵照，肯定他對警察工作的付出與奉獻，劉炯炫表示，將持續秉持著局長理念，並隨時提醒基層員警，在防疫期間執行各項勤務時，務必注意防疫規定，將自身健康及執勤安全列為首要重點，防疫齊心，讓疫情盡速歸零。