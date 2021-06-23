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為1萬元糾紛群組喊「支援」 台中男開槍釀26人大亂鬥

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子與羅姓少年在今年初因權利車買賣，有1萬元的債務糾紛，張不滿羅在臉書挑釁「來輸贏，不敢出來」，在今年2月22日在手機通訊軟體微信的群組內，號召成員「支援」，並在23日凌晨持制式手槍，約出羅在南區西川一路的重劃區談判，雙方以棍棒在現場叫囂、砸打車輛，張還開2槍。警方據報到場，循線帶回張等涉案26人，台中地檢署偵結，認定張持有制式手槍，依槍砲等罪起訴。

起訴指出，張姓男子（29歲）綽號「阿翔」先在2018年間，從年籍、身分不詳的男子「許元榕」交付義大利製、美國製的BERETTA制式手槍各1把、子彈3發後，非法持有，攜帶傍身。

今年2月間，張與羅姓少年因權利車買賣，涉有1萬元的糾紛，羅在臉書嗆張「來輸贏、看你不敢」，羅還開車到張家門口按喇叭挑釁，引發張的不滿。

張先在今年2月22日晚間9時許，在手機通訊軟體微信的群組「支援」內，留言「今天幫我支援一下，我被嗆輸贏，對方還來家門前按喇叭挑釁」，張找來群組內16名成員後，約出羅在南區西川一路的重劃區談判，張等人攜帶制式手槍、金屬球棒、木棒等器械到場。

同年月23日凌晨零時許，羅與成員等10人也到場談判，雙方一言不合，不斷在重劃區內叫囂、持棍棒砸打車輛，過程中張持制式手槍開2槍，引來居民注意，通知警方到場，雙方趁警方快打部隊到場前鳥獸散，但警方仍循線帶回張等涉案26人，並查獲涉案制式手槍2把、空氣槍1把、彈殼2枚、子彈1發、金屬球棒6支、木質球棒2支等贓證物。

張姓男子在檢方訊問時，承認涉案，全案今偵結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、妨害秩序罪、兒童及少年福利與權利保障法罪嫌起訴。

台中市張姓男子因買賣糾紛，今年2月23日揪人約談判，雙方除在現場砸打車輛外，張還持制式手槍擊發2槍，在現場留下2枚彈殼。圖／讀者提供
台中市張姓男子因買賣糾紛，今年2月23日揪人約談判，雙方除在現場砸打車輛外，張還持制式手槍擊發2槍，在現場留下2枚彈殼。圖／讀者提供
台中市張姓男子因買賣糾紛，今年2月23日揪人約談判，雙方除在現場砸打車輛外，張還持制式手槍擊發2槍，在現場留下2枚彈殼。圖／讀者提供
台中市張姓男子因買賣糾紛，今年2月23日揪人約談判，雙方除在現場砸打車輛外，張還持制式手槍擊發2槍，在現場留下2枚彈殼。圖／讀者提供
台中市張姓男子因買賣糾紛，今年2月23日揪人約談判，雙方除在現場砸打車輛外，張還持制式手槍擊發2槍，在現場留下2枚彈殼。圖／讀者提供
台中市張姓男子因買賣糾紛，今年2月23日揪人約談判，雙方除在現場砸打車輛外，張還持制式手槍擊發2槍，在現場留下2枚彈殼。圖／讀者提供

重劃區 微信 義大利

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