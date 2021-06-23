花蓮深夜槍戰開10餘槍 一人頭部中彈傷重不治

花蓮深夜爆發槍擊案，24歲溫姓男子與20歲朱姓男子疑早有恩怨，雙方狹路相逢展開飛車追逐，沿路開了10多槍。溫男攔下車輛後，竟朝駕駛座開槍，造成朱男頭部中彈，送醫急救後宣告不治。溫男開槍後隨即開車逃跑，警方先將兩派人馬帶回偵辦，正全力追緝主嫌及槍枝下落。

22日晚間11時左右，溫男與朱男分別駕駛自小客車在花蓮市街頭追逐，在吉安鄉吉興路一段時，溫男攔下朱男車輛，竟殺紅眼朝坐在駕駛座上的朱開槍，直接擊中頭部，隨即駕車逃逸。朱男中槍後一度失去生命跡象，經119人員緊急送往醫院救治後雖恢復心跳，卻在今天上午10時15分宣告不治。

警方表示，案發後立即封鎖現場並成立專案小組，在沿路共發現7顆90手槍彈殼送驗比對，並在朱男車上起獲開山刀、辣椒槍等證物，現場帶回朱男同車3名男性友人詢問。2個小時後，循線查獲另5名涉案男子，全案依殺人、槍砲、聚眾鬥毆等罪嫌移送偵辦，並持續追緝溫男到案。

據了解，雙方疑似素有恩怨，昨晚狹路相逢爆發飛車追逐，在溫男開槍後，溫的5名朋友接獲消息開車趕到現場接應，但溫男早已逃跑。案發後警方掌握犯案車輛及鎖定對象，循線鎖定白色與金色車輛一路開往北方逃逸，今天清晨在新城鄉攔截到白色轎車，逮到疑似涉案的5名男子帶回偵訊，但5人避重就輕、言詞閃爍推卸責任，相關犯罪動機警方持續調查當中。