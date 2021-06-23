393人群組傳某醫院是「方艙醫院」台中主婦遭查辦喊冤

刑事局中打在日前接獲檢舉，有網友在LINE通訊軟體群組內，傳送北屯區太原路某醫院被市府徵收為「方艙醫院」，還要民眾避開該處，不過該訊息已被中央疫情指揮中心、市府駁斥為假訊息，中打循線查到散布訊息的游姓婦人，游婦辯稱，她是從其他群組看到轉貼，但已忘記是出自那個群組，只想確認真偽而已，中打警詢後，依法移送台中地檢署訊問，檢方訊問後請回。

刑事局中打第四隊在上月底接獲檢舉，有網友在手機通訊軟體LINE群組「士官長」內，傳送有關「太原路復健醫院被市府徵收為方艙醫院，請避開此處，5/27啟用收置外縣市確診個案。沒事請避開」等不實訊息，事後被中央疫情指揮中心、台中市政府駁斥為假訊息，因該群組內有393人，有人截圖後，向刑事局檢舉。

刑事局中打四隊在16日通知涉案的游姓女子（55歲）到案。經查，游女是家庭主婦，她否認有散布假訊息的意圖，她辯稱，她有加入很多個LINE群組，不知道從哪一個群組中看到後，才轉貼到「士官長」的群組，但警方要她出示是哪一個群組看到的時候，游女也無法提供，辯稱「忘記了」。

全案警詢後，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，移送台中地方檢察署偵辦，檢方訊問後請回。