為毒品飛車搶夜歸女移工 男與友人一萬花到剩六百被逮

曾姓男子缺錢買毒，今天凌晨騎著偷來的贓車，由後方飛車搶奪騎電動自行車準備返回宿舍的張姓女移工背包，張女丟下自行車逃到騎樓下，仍被曾男追上前強行奪走，得手一萬元逃逸。

警方在蘆洲地區逮捕曾男，查扣花費剩餘的贓款600元、注射針筒等，詢後依搶劫、竊盜、毒品罪嫌移送新北地檢署，將建請檢察官羈押。

警方調查，曾男從事泥水工，有毒品、搶奪等前科，去年5月才出獄，他今天凌晨三時許先在新莊區中港路上偷來一輛機車，騎著贓車四處閒晃尋找目標，恰好此時剛從蛋糕工廠下夜班的越籍移工張女騎著電動自行車準備返回宿舍，曾男見狀便騎車尾隨，一把扯起張女後背包。

張女嚇一大跳，棄車跑到一旁騎樓下，將包包緊緊拽在懷中。曾男不放棄追上前，不顧機車傾倒，將她逼到角落，用力拉扯張女包包，扶起機車後還跑回張女身邊想搜查她身上有無剩餘財物，嚇得張女趕緊跑走報警，曾男則騎上機車逃逸。

警方獲報後迅速成立專案小組，調閱監視畫面發現，曾男騎車跑到中和地區丟棄贓車、包包後，拿走包內的現金1萬元，搭上計程車返回新莊住所，再騎著妹妹的車到蘆洲找一起吸毒的朋友，一起用贓款買毒吸食、玩手遊。

員警循線埋伏曾男住所樓下，趁他出門時上前逮人，並從他身上搜出毒品注射器、剩餘贓款600元等證物。曾男起初裝傻稱「不知何事被逮」，直到發現罪證確鑿，才坦承犯行，並向張女道歉，請老闆扣薪，拿著他的薪水到派出所還給張女。

警方詢問後依搶奪、竊盜、毒品等罪嫌移送新北地檢署，將建請檢方羈押。

曾男將張女逼到騎樓角落，硬是搶走張女拽在懷中的包包，得手現金1萬元。記者柯毓庭／翻攝

曾男將包包、贓車丟棄在中和，搭計程車返回住所。記者柯毓庭／翻攝

曾男在蘆洲毒友住所樓下被埋伏的警方逮捕。記者柯毓庭／翻攝