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影／無視防疫禁令 淡水屁孩街頭群聚砍人全部法辦開罰

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區有一大群年輕人無視防疫禁令，今天凌晨在街頭聚眾尋仇持刀砍人，造成1人遍體麟傷送醫縫合。警方5小時循線逮捕14人歸案，其中不少人根本不知道自己去幹嘛，全部依聚眾鬥毆、殺人未遂罪嫌移送法辦，再依傳染病防治法開罰。

警方是在凌晨4時許，獲報趕往淡水區北新路二段處理打架案，到場時路旁僅剩25歲陳姓男子1人，滿身鮮血臥地哀嚎，地上查扣1把染血西瓜刀。他的頭部、背部都有刀傷，隨即被救護車送醫縫合，暫無生命危險。

初步了解，陳男與24歲黃姓主嫌都是當地小混混，因為之前細故口角相約談判，陳男單獨赴約，黃嫌這邊竟有將近20人分乘汽、機車趕抵，拿西瓜刀、球棒、安全帽圍毆砍打陳男1人，他負傷逃到附近社區求救，對方迅速鳥獸散。

警方以車追人，循線陸續查獲14名涉嫌人，這12男、2女的年紀從17歲到24歲不等，有些彼此互不認識，也根本不知道自己去幹嘛，只是被朋友喚去湊熱鬧。陳姓被害人與黃姓主嫌初步均不太願意透露發生什麼糾紛引發衝突，警方仍在調查釐清。

淡水警分局偵查隊長郭懷澤說，防疫期間全國警察格外忙碌，這群年輕人無視禁令，輕易群聚至街頭鬥毆，行為令人髮指，警方一定依法嚴懲究辦，更不容在此特殊時期挑釁治安。

14名嫌犯接受詢問之後將依刑法聚眾鬥毆、殺人未遂罪嫌函送地檢署偵辦，並依違反傳染病防治法移請衛生局裁罰。

陳姓男子單獨赴約談判，對方來了14人將他圍毆砍傷送醫，機車也倒在路旁。記者林昭彰／翻攝
陳姓男子單獨赴約談判，對方來了14人將他圍毆砍傷送醫，機車也倒在路旁。記者林昭彰／翻攝
警方在現場查扣１把染血西瓜刀。記者林昭彰／翻攝
警方在現場查扣１把染血西瓜刀。記者林昭彰／翻攝
警方在現場查扣１把染血西瓜刀。記者林昭彰／翻攝
警方在現場查扣１把染血西瓜刀。記者林昭彰／翻攝
警方以車追人，案發5個小時循線陸續查獲14名涉嫌人。記者林昭彰／翻攝
警方以車追人，案發5個小時循線陸續查獲14名涉嫌人。記者林昭彰／翻攝

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