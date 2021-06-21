假檢警詐團見警察上門 拿榔頭敲毀電腦硬碟滅證

邱姓男子為首詐騙集團在台中市設話務機房，假冒公安騙大陸人，被警方搜索時拿榔頭敲毀電腦硬碟滅證；刑事局逮捕邱等11人，數位鑑識硬碟資料發現25人被害，研判財損逾2千萬元，依加重詐欺、組織犯罪防制條例罪嫌移送。

警方調查，32歲邱男曾被查獲當詐騙人頭帳戶，今年2月起在台中市南區某社區大樓租屋，與同夥假冒大陸銀行、公安致電大陸人，謊稱帳戶涉及洗錢，要求匯款配合監管帳戶。

警方去年在南部破獲1個詐騙機房，刑事局偵七大隊第三隊追查，與邱的機房共用話務系統，今年4月19日搜索、逮捕邱等11人解送。犯嫌否認行騙，稱找朋友或從事電話催債工作，檢方訊後令5至15萬元交保。

詐團成員不外出，每天由邱採買食物，警方趁他出門時控制行動，再持霰彈槍破門，成員聽聞槍擊聲得知警察上門，拿榔頭敲打硬碟。