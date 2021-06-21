快訊

柯文哲指北農一半病例來自新北、基隆 林右昌怒批甩鍋

禾馨公開對話紀錄 北市府竟央求「幫忙打20瓶」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

假檢警詐團見警察上門 拿榔頭敲毀電腦硬碟滅證

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

邱姓男子為首詐騙集團台中市設話務機房，假冒公安騙大陸人，被警方搜索時拿榔頭敲毀電腦硬碟滅證；刑事局逮捕邱等11人，數位鑑識硬碟資料發現25人被害，研判財損逾2千萬元，依加重詐欺、組織犯罪防制條例罪嫌移送。

警方調查，32歲邱男曾被查獲當詐騙人頭帳戶，今年2月起在台中市南區某社區大樓租屋，與同夥假冒大陸銀行、公安致電大陸人，謊稱帳戶涉及洗錢，要求匯款配合監管帳戶。

警方去年在南部破獲1個詐騙機房，刑事局偵七大隊第三隊追查，與邱的機房共用話務系統，今年4月19日搜索、逮捕邱等11人解送。犯嫌否認行騙，稱找朋友或從事電話催債工作，檢方訊後令5至15萬元交保。

詐團成員不外出，每天由邱採買食物，警方趁他出門時控制行動，再持霰彈槍破門，成員聽聞槍擊聲得知警察上門，拿榔頭敲打硬碟。

10餘個硬碟幾近全毀，少數毀損程度較輕，刑事局數位鑑識發現存有被害人名單、話務資料，本月7日移送調查。

邱姓男子為首詐騙集團在台中市設話務機房，假冒公安騙大陸人，被警方搜索時拿榔頭敲毀電腦硬碟滅證；刑事局逮捕邱等11人，數位鑑識硬碟資料。記者李奕昕／翻攝
邱姓男子為首詐騙集團在台中市設話務機房，假冒公安騙大陸人，被警方搜索時拿榔頭敲毀電腦硬碟滅證；刑事局逮捕邱等11人，數位鑑識硬碟資料。記者李奕昕／翻攝
邱姓男子為首詐騙集團在台中市設話務機房，假冒公安騙大陸人，被警方搜索時拿榔頭敲毀電腦硬碟滅證；刑事局逮捕邱等11人，數位鑑識硬碟資料。記者李奕昕／翻攝
邱姓男子為首詐騙集團在台中市設話務機房，假冒公安騙大陸人，被警方搜索時拿榔頭敲毀電腦硬碟滅證；刑事局逮捕邱等11人，數位鑑識硬碟資料。記者李奕昕／翻攝
邱姓男子為首詐騙集團在台中市設話務機房，假冒公安騙大陸人，被警方搜索時拿榔頭敲毀電腦硬碟滅證；刑事局逮捕邱等11人，數位鑑識硬碟資料。記者李奕昕／翻攝
邱姓男子為首詐騙集團在台中市設話務機房，假冒公安騙大陸人，被警方搜索時拿榔頭敲毀電腦硬碟滅證；刑事局逮捕邱等11人，數位鑑識硬碟資料。記者李奕昕／翻攝
邱姓男子為首詐騙集團在台中市設話務機房，假冒公安騙大陸人，被警方搜索時拿榔頭敲毀電腦硬碟滅證；刑事局逮捕邱等11人，數位鑑識硬碟資料。記者李奕昕／翻攝
邱姓男子為首詐騙集團在台中市設話務機房，假冒公安騙大陸人，被警方搜索時拿榔頭敲毀電腦硬碟滅證；刑事局逮捕邱等11人，數位鑑識硬碟資料。記者李奕昕／翻攝

詐騙集團 台中市

延伸閱讀

「簡訊實聯制」遭警方利用辦案？刑事局晚間說明經過

防詐宣導奏效！洗碗工遇詐團好友想起警宣導過

謊稱新冠肺炎篩檢陽性 詐團要求「付錢拿藥」騙走3萬8

詐團假檢警手法詐騙7旬婦 警攔阻保住她30萬元養老金

相關新聞

假檢警詐團見警察上門 拿榔頭敲毀電腦硬碟滅證

邱姓男子為首詐騙集團在台中市設話務機房，假冒公安騙大陸人，被警方搜索時拿榔頭敲毀電腦硬碟滅證；刑事局逮捕邱等11人，數位...

按摩女被性侵勞動力減損 獲犯罪補償20萬元

張姓男子邀按摩女出遊，下藥性侵，一審被重判7年6月；被害人申請犯罪被害補償金，台北地方檢察署審議，決議補償被害人20萬9...

法部加開7處戒治場所 疫情解燃眉之急

高雄戒治所去年十一月起，半年來新收人數比前一年同期多六成，法務部已加開七處戒治場所「消化」，預估今年底才會較和緩；目前疫...

律師：娛樂性毒品 改醫院治療

各地戒治所人數暴增，曾任高雄地檢署襄閱的律師葛光輝建議，檢方可研議針對施用較屬娛樂性毒品者，改聲請醫院戒癮治療，來替戒治...

吸毒是病 毒犯「板塊位移」 塞爆戒治所

四十歲犯朱姓男子入獄服刑、二度勒戒，依然難改癮頭，最高法院去年統一見解，距離上次觀察勒戒超過三年，均應再聲請勒戒；去年朱...

年輕女子坐馬路旁 員警上前關心意外查獲毒品

23歲許姓女子昨天下午近4點，坐在台南市安南區台江大道及郡安路三段口，許女剛開始無法交代身分，被帶回派出所從口袋要掏出證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。