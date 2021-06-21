趙介佑疑涉毒品案 北檢聲請延長羈押獲准

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉嫌毒品案，4月間遭台北地檢署聲請羈押獲准；因期限將屆滿，北檢認仍有羈押必要而聲請延押。台北地院裁准延押至8月20日止。

全案起於，檢警去年偵辦一起電信詐欺案件，查獲多名涉嫌提領贓款的車手，並查出車手另涉嫌外送毒品，循線追查發現趙介佑涉有重嫌，今年4月間針對趙介佑等人發動搜索。

檢察官複訊後認為，趙介佑涉犯毒品危害條例等罪嫌疑重大，向台北地方法院聲請羈押獲准；由於羈押期限即將屆滿，檢察官為此已向台北地方法院聲請延長羈押2個月。北院日前裁定准許。

趙介佑遭羈押後，趙映光辭去民進黨北市黨部評委召集人，趙介佑也被民進黨開除黨籍；趙介佑另涉嫌在服役期間擅離職役，台北市兵役局4月26日已函送地檢署偵辦。