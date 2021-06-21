按摩女被性侵勞動力減損 獲犯罪補償20萬元
張姓男子邀按摩女出遊，下藥性侵，一審被重判7年6月；被害人申請犯罪被害補償金，台北地方檢察署審議，決議補償被害人20萬9300元。
2019年2月，張邀約被害人出遊，開車載被害人到台北市中山區停車場，2人在車內喝酒，張在酒中摻入列管為第4級毒品的氯硝西泮、佐沛眠。
被害人不察，喝下摻毒的酒後昏睡，張即在車內舔吻她的胸部，性侵得逞，檢察官依乘機猥褻罪起訴張，一審重判張有期徒刑7年6月。
被害人向檢方申請犯罪補償金，自稱在按摩會館上班收入8萬，被性侵後3個月無法上班。檢方審議之後認為，被害人因案造成勞動能力減損，損害6萬9300元，加上精神慰撫金14萬元為合理，決議補償她20萬9300元。
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