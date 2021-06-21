台南95歲婦接種疫苗後3天陳屍浴室 檢警相驗釐清
台南市95歲蔣姓老太太本月17日接種AZ疫苗後，昨晚死在家中浴室，檢警今天上午10點3O分進行相驗。老太太兩名陳姓兒子雖對死因存疑，但不希望解剖，讓老人家安息。
陳姓長子說，母親平日身體不錯，可以活動自理，雖然獨居在家，他和弟弟幾乎每天輪流回家照顧母親，母親I7日接種疫苗後，18日感覺疲勞酸痛曾在家中跌倒，他曾拿止痛藥给母親，18日由弟弟陪母親在家中睡覺，19日由他陪，2O日母親可能0I到浴室上廁所後，舀浴缸內儲水要沖馬桶，突然昏倒，頭倒在浴缸內，整個過程讓人覺得可能和接種疫苗有關，但也希望不要解剖，讓母親安心地走。
陳姓次子表示，母親年紀大了，人也走了他希望不要扯上疫苗，期望不要解剖。台南地檢署檢察官會同法醫，今天上午在台南市立殯儀館進行相驗，追查95歲老婦人死因。
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