年輕女子坐馬路旁 員警上前關心意外查獲毒品
23歲許姓女子昨天下午近4點，坐在台南市安南區台江大道及郡安路三段口，許女剛開始無法交代身分，被帶回派出所從口袋要掏出證件時，被被眼尖員警看出一小包鏈袋內有白色粉末，警方進行初篩，結果呈現安非它命陽性反應，警詢後依涉嫌持有毒品罪嫌法辦。
台南市警三分局和順派出所員警，昨天下午3點51分巡邏經過安南區台江大道及郡安路三段口發現有名女子坐在路邊，上前盤查後許女自稱，她剛流產心情不佳，警方雖對她說法存疑，但未深入追究，看她言詞中無法交代身分，先行帶回派出所調查。
員警返所後請她出示證件時，許女從口袋要掏證件時，被眼尖員警看出一小包鏈袋內有白色粉末，警方徵得許女同意後進行初篩，初步檢驗呈現安非它命陽性反應，共查獲安非他命0.25公克，警詢後依毒品危害防制條例罪嫌移送地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言