年輕女子坐馬路旁 員警上前關心意外查獲毒品

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

23歲許姓女子昨天下午近4點，坐在台南市安南區台江大道及郡安路三段口，許女剛開始無法交代身分，被帶回派出所從口袋要掏出證件時，被被眼尖員警看出一小包鏈袋內有白色粉末，警方進行初篩，結果呈現安非它命陽性反應，警詢後依涉嫌持有毒品罪嫌法辦。

台南市警三分局和順派出所員警，昨天下午3點51分巡邏經過安南區台江大道及郡安路三段口發現有名女子坐在路邊，上前盤查後許女自稱，她剛流產心情不佳，警方雖對她說法存疑，但未深入追究，看她言詞中無法交代身分，先行帶回派出所調查。

員警返所後請她出示證件時，許女從口袋要掏證件時，被眼尖員警看出一小包鏈袋內有白色粉末，警方徵得許女同意後進行初篩，初步檢驗呈現安非它命陽性反應，共查獲安非他命0.25公克，警詢後依毒品危害防制條例罪嫌移送地檢署偵辦。

許姓女子涉嫌持有少量安非他命被警方法辦。圖／讀
許姓女子涉嫌持有少量安非他命被警方法辦。圖／讀

毒品 台江

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