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男子散布假清冠一號配方 刑事局電偵隊逮他送辦

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

王姓男子在臉書轉貼「台北三軍總醫院用藥:台灣冠清一號的配方」假訊息，且王所張貼的假藥方入藥還有「生石灰」、「生附子」等對人體有害藥物，刑事局電信偵查大隊第三隊網路情蒐得知後，與新北市警林口分局聯手，將王男法辦。

警方表示，電偵大隊第三隊在網路巡邏時，發現家住新北市林口區的王男，在網路散布標題為「台北三軍總醫院用藥:台灣冠清一號的配方」的假消息。

警方查證王男的配方與合法「台灣清冠一號」並無關聯，王男貼文中的入藥還有具強烈腐蝕性的「生石灰」，跟毒劇藥「生附子」，且還稱「台灣冠清一號，專治任何武漢新冠病毒，與變異新冠都沒問題，平均連續服用9天後，就能三採陰」、「友邦史瓦濟蘭國王及眾王妃等在9天內康復，讓國王不敢想像台灣的醫療有如此的神藥」等話語。

警方認為民眾若未經中醫師診療自行購買藥材煎煮，將嚴重影響民眾健康，犯罪事實明確，便透過電信網路追查技術展開調查，鎖定王男身分，將他約談到案，並於本月13日依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罪嫌，將他函送新北地檢署偵辦。

王男所張貼台灣清冠一號配方的假消息，讓衛福部貼文澄清。記者邱奕能／翻攝
王男所張貼台灣清冠一號配方的假消息，讓衛福部貼文澄清。記者邱奕能／翻攝

清冠一號 假訊息

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