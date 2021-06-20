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影／超遜假鈔想白嫖被吐槽 惱怒洗劫應召女被逮

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市47歲賴姓工人因為缺錢買毒，把歪腦筋動到防疫期間違法接客的按摩女郎身上，今晨他去個人工作室，消費之前用品質非常粗劣的假鈔付款，被拒絕提供服務，惱羞成怒搶走3支舊手機。但犯案後僅逍遙8個小時，中午就被警方逮捕歸案。

據了解，48歲武姓女子從越南嫁到台灣多年已經入籍，他在新北市新莊福營地區租賃套房，多次被警方查獲性交易，最近她不顧防疫禁令，又在網路論壇刊登廣告繼續營業。今晨3時許，武女接到47歲賴姓男子電話預約，雙方談妥70分鐘代價2千元從事性交易。

雙方見面後，武女要求預先付款，賴男竟交付用鈔票圖案便條紙自行加工黏貼的粗劣假鈔，當場被吐槽：「你用假鈔，我要報警！」且作勢拿出手機撥打。賴男惱羞成怒掏出預藏的水果刀，架住武女脖子要脅交出現金，未料她身上竟然沒有半毛錢，最後賴男搶走房內3支舊手機倉皇逃逸，一下樓便把手機扔棄在路邊。

武女立刻用市內電話報案，警方調閱監視器展開追查，在案發3小時之後便已鎖定嫌犯身分。原來賴男先在樹林地區偷竊車牌，懸掛於自己機車上，犯案之後騎車去歸還車牌，掛回自己的車牌，中途還變裝，才騎回住處藏匿。

他全身衣褲、鞋子、背包都是愛迪達，變裝之後還是很好認，但是他在外租屋沒住戶籍地，警方最後僅追蹤到樹林區樹新路附近巷弄，埋伏警力開始監控，到了中午12時許，發現他外出覓食，當場壓制逮捕歸案，並在住處搜到安非他命吸食器。

賴男刻意帶假鈔和水果刀去找按摩女郎，警方懷疑他意圖白嫖再打劫。但他供稱平日在工地打零工，因為缺錢買毒，才會想出打劫按摩女郎的計畫，最後被依強盜、竊盜、偽造貨幣罪嫌、違反毒品危害防制條例移送法辦。武姓女子在防疫管制期間違法營業，被依違反傳染病防治法通報新北市衛生局裁處，將面臨6萬元以上30萬元以下罰鍰。

賴姓男子想用自行加工黏貼的粗劣假鈔，找按摩女郎性交易，當場被打槍拒絕服務。記者林昭彰／翻攝
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賴姓男子全身都穿愛迪達，犯案後僅逍遙8個小時就被警方壓制逮捕。記者林昭彰／翻攝
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賴姓男子騎機車逃逸，行蹤被警方掌握。記者林昭彰／翻攝
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賴姓男子全身都穿愛迪達，犯案後僅逍遙8個小時就被警方壓制逮捕。記者林昭彰／翻攝
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假鈔 按摩

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