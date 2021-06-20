影／超遜假鈔想白嫖被吐槽 惱怒洗劫應召女被逮

新北市47歲賴姓工人因為缺錢買毒，把歪腦筋動到防疫期間違法接客的按摩女郎身上，今晨他去個人工作室，消費之前用品質非常粗劣的假鈔付款，被拒絕提供服務，惱羞成怒搶走3支舊手機。但犯案後僅逍遙8個小時，中午就被警方逮捕歸案。

據了解，48歲武姓女子從越南嫁到台灣多年已經入籍，他在新北市新莊福營地區租賃套房，多次被警方查獲性交易，最近她不顧防疫禁令，又在網路論壇刊登廣告繼續營業。今晨3時許，武女接到47歲賴姓男子電話預約，雙方談妥70分鐘代價2千元從事性交易。

雙方見面後，武女要求預先付款，賴男竟交付用鈔票圖案便條紙自行加工黏貼的粗劣假鈔，當場被吐槽：「你用假鈔，我要報警！」且作勢拿出手機撥打。賴男惱羞成怒掏出預藏的水果刀，架住武女脖子要脅交出現金，未料她身上竟然沒有半毛錢，最後賴男搶走房內3支舊手機倉皇逃逸，一下樓便把手機扔棄在路邊。

武女立刻用市內電話報案，警方調閱監視器展開追查，在案發3小時之後便已鎖定嫌犯身分。原來賴男先在樹林地區偷竊車牌，懸掛於自己機車上，犯案之後騎車去歸還車牌，掛回自己的車牌，中途還變裝，才騎回住處藏匿。

他全身衣褲、鞋子、背包都是愛迪達，變裝之後還是很好認，但是他在外租屋沒住戶籍地，警方最後僅追蹤到樹林區樹新路附近巷弄，埋伏警力開始監控，到了中午12時許，發現他外出覓食，當場壓制逮捕歸案，並在住處搜到安非他命吸食器。