防疫期間清樓專案建功 安平警查獲女通緝犯又搜出毒品

27歲陳姓女子今年5月因涉毒品案遭台南地檢署通緝，她躲藏在安平區國平路某大樓租屋處，昨晚7點多被員警查獲，警方並在她租屋處查獲毒品海洛因3包重1.4公克、安非他命1包重0.35公克，警詢後除依毒品罪嫌法辦，並解送南檢歸案。

警方於防疫期間不鬆懈，針對轄內治安顧慮人口持續加強清查、掌握動態，落實執行清樓專案，本月12日在安平區健康路三段某大樓查獲毒鴛鴦疫情期間在屋內吸毒，依法送辦，昨天再鎖定國平路某大樓一名陳姓女通缉犯埋伏查緝， 昨晚7點多育平派出所員警趁她搭電梯下樓之際，見時機成熟上前查捕，並於身上查獲一、二級毒品。