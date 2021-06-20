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防疫期間清樓專案建功 安平警查獲女通緝犯又搜出毒品

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

27歲陳姓女子今年5月因涉毒品案遭台南地檢署通緝，她躲藏在安平區國平路某大樓租屋處，昨晚7點多被員警查獲，警方並在她租屋處查獲毒品海洛因3包重1.4公克、安非他命1包重0.35公克，警詢後除依毒品罪嫌法辦，並解送南檢歸案。

警方於防疫期間不鬆懈，針對轄內治安顧慮人口持續加強清查、掌握動態，落實執行清樓專案，本月12日在安平區健康路三段某大樓查獲毒鴛鴦疫情期間在屋內吸毒，依法送辦，昨天再鎖定國平路某大樓一名陳姓女通缉犯埋伏查緝， 昨晚7點多育平派出所員警趁她搭電梯下樓之際，見時機成熟上前查捕，並於身上查獲一、二級毒品。

據了解，陳女涉毒品案，5月初為台南地檢署發布毒品通緝，且居無定所，警方在其租屋查獲毒品海洛因3包重1.4公克、安非他命1包重0.35公克、吸食器、玻璃球等相關證物，警詢後全案依毒品危害防制條例罪送辧。

陳姓女毒品通緝犯被警方查獲，並涉嫌持有少量海洛因及安非他命被依毒品罪嫌濁辦。圖／讀者提供
陳姓女毒品通緝犯被警方查獲，並涉嫌持有少量海洛因及安非他命被依毒品罪嫌濁辦。圖／讀者提供

毒品 通緝 疫情

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