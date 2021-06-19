網路賣家也成為詐騙對象 賣場驗證掃碼變信用卡盜刷

刑事警察局提醒，疫情期間詐騙集團鎖定網購民眾詐騙，連賣家也成為被騙對象，民眾近日進行網購，無論是買家或賣家，務必小心謹慎。

刑事局說，台北市1名年約30歲女子，平時是網拍平臺賣家，常刊登一些物品出售，今年4月底，她在自己的商品頁聊天室接到一名買家留言，對方說要購買她出售的一件衣服，但卻無法下標，同時又收到一個QR code，不清楚是什麼意思，所以透過聊天室傳送訊息給她，想請她確認一下為什麼自己沒辦法在商品頁面下標結帳。

女賣家查看，發現買方轉傳的QR code有附註說明，聲稱現在網拍平臺規定，賣家必須經過驗證，才可進行交易，女賣家不疑有他，立即用手機掃描QR code，連結到一個網拍平臺的「客服網頁」，接著女賣家透過客服詢問買家無法下標，以及自己的賣場驗證事宜。

客服告知女賣家，現在網拍平臺有一個新的驗證機制，並附上一個「驗證網址」連結，賣家必須繳納新台幣5000元進行「賣場驗證」，等驗證通過才可與買家進行交易，繳納的金額等驗證通過後會返還，請她無須憂心。

女賣家依照客服指示，點進驗證網址連結後，網頁竟顯示「信用卡授權」畫面，她雖然心中存疑，但為了趕快通過驗證，也就如實輸入自己卡號資訊，並將收到的銀行授權碼轉知客服，心想完成驗證步驟後，就能請買家安心下單。

不久買家又利用聊天室向她傳送了一張網頁截圖，表示行動支付帳戶被凍結了2萬2800元，還是無法購買，女賣家趕緊詢問客服，為何買家帳戶被凍結，客服表示因為「系統安全性」的問題，買家的2萬2800元是凍結在她的賣場當中，只要賣場通過驗證，就可協助解凍。

不久，女賣家竟收到銀行的刷卡通知簡訊，顯示刷卡2萬2800元，她再次詢問客服，客服則以驗證完成後會連同繳納的驗證費用5000元一併退還為由，請她先登出帳號，等客服作業完成，再重新登入即可。

沒想到女賣家登出後，卻發現賣場帳號遭到停權，再也無法登入，更誇張的是，還陸續收到7筆刷卡簡訊，幸好銀行主動察覺消費狀況有異立即停卡，才沒有造成更大的損失；她透過查詢信用卡交易紀錄，才發現為了驗證賣場，總共刷卡2萬7800元竟都是購買遊戲點數！這才得知當初在聊天室聯繫自己的並不是真正想買東西的買家，而是詐騙集團。

警方說，疫情高峰期間，民眾透過網路進行物品交易頻率大為提高，過去「假網拍」詐騙案例常見買家遭到假賣家詐騙，匯出款項後賣家失聯、賣場關閉，造成財產損失，如今賣家也要慎防遇到偽裝成買家的詐騙集團，利用假客服網頁騙取信任，或謊稱賣場遭到凍結需要升級權限進行解凍，而在尚未查證所謂客服網頁真實性的情況下，誤將信用卡等個人資訊傳送他人，導致被詐騙集團盜刷，不僅可能損失金錢，更對生活及心理造成極大困擾。