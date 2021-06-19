懷疑他與妻子有染曾下殺手未成這次開車撞死 嫌犯畏罪輕生

鄭男騎車遭王嫌從後頭追撞，現場留有約23公尺煞車痕跡。圖／三星警分局提供

宜蘭縣三星鄉昨日發生一起死亡車禍，造成鄭姓騎士送醫不治。在事故發生後，警方調閱沿線監視器追查，發現肇事王姓男子涉有重嫌，並於當日下午在紅柴林產業道路附近樹林間，發現肇事王嫌已輕生，詳細行凶動機有待釐清。

據了解，69歲王嫌在三星當地小有名氣，20多年前懷疑同是三星人的63歲鄭男，與其妻有染，後因持槍傷害、殺人未遂等罪入監服刑多年。王嫌出獄後，疑似仍對鄭男耿耿於懷，昨日早上7點多開車出門，並在三星鄉中山路三段附近埋伏，等到鄭男騎車經過便尾隨一段距離，接著從後頭追撞，造成其當場倒地，緊急送醫後仍傷重不治。

警方獲報到場，肇事車輛已逃逸，地面上留有約23公尺煞車痕跡，接著進行地毯式擴大過濾、調閱監視器，沿線搜索可疑車輛，並發現王嫌涉有重嫌。三星警分局偵查隊長蔡祥閔和三星派出所長林中弘分別率隊搜尋，林中弘不久後便在紅柴林產業道路附近，發現作案車輛及輕生的王嫌，隨即封鎖現場並通知鑑識小組到場採證。

蔡祥閔昨日甫上任，積極辦案、抽絲剝繭，與三星警方在7小時內順利破案。至於王嫌行凶輕生動機，有待後續進一步釐清。