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藝人郭桂彬之子郭承霖 涉嫌肇逃販毒遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

藝人郭桂彬之子郭承霖，因開車撞倒一名鍾姓騎士惹上肇逃官司，檢警登門搜索意外發現涉嫌販毒，並查獲約200包毒咖啡包、K他命等毒品，台北地檢署日前依違反毒品危害防制條例、公共危險等罪將他起訴。

檢警調查，去年2月15日上午，郭承霖開車行經北市忠孝東路五段時，撞倒鍾姓機車騎士。當時，郭男沒下車查看，反而決定踩油門逃逸，警方獲報後調閱監視器畫面，循線追查發現，該車輛登記於一名住在台中的劉姓男子名下。

不過，劉男到案後否認肇事逃逸，辯稱是「借名登記」，實際使用車輛的是綽號「麒麟」的男子，經比對車輛違規記錄後，檢警查出「麒麟」本名是以唱紅「海波浪」而聞名的藝人郭桂彬之子郭承霖。

據了解，郭承霖到案後矢口否認犯罪，辯稱該車輛是綽號「灌腸」的男子駕駛。檢警發現，車禍案發前3天，郭承霖曾涉及聚眾痛毆鄰居並被查獲持有槍毒，當時他就是使用該車輛。

檢警為此發動搜索，查扣郭承霖的手機及大量毒咖啡包。檢警調閱他的手機通聯紀錄，發現出車禍不久之後， 郭曾經打致電維修轎車，因此認定他就是涉嫌該名肇逃的車輛駕駛，日前依法提起公訴。

藝人郭桂彬之子郭承霖，因開車撞倒一名鍾姓騎士惹上肇逃官司，檢警登門搜索意外發現涉嫌販毒，並查獲約200包毒咖啡包、K他命等證據，台北地檢署日前依違反毒品危害防制條例等罪將他起訴。圖／本報資料照
藝人郭桂彬之子郭承霖，因開車撞倒一名鍾姓騎士惹上肇逃官司，檢警登門搜索意外發現涉嫌販毒，並查獲約200包毒咖啡包、K他命等證據，台北地檢署日前依違反毒品危害防制條例等罪將他起訴。圖／本報資料照

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