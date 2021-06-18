藝人郭桂彬之子郭承霖 涉嫌肇逃販毒遭起訴
藝人郭桂彬之子郭承霖，因開車撞倒一名鍾姓騎士惹上肇逃官司，檢警登門搜索意外發現涉嫌販毒，並查獲約200包毒咖啡包、K他命等毒品，台北地檢署日前依違反毒品危害防制條例、公共危險等罪將他起訴。
檢警調查，去年2月15日上午，郭承霖開車行經北市忠孝東路五段時，撞倒鍾姓機車騎士。當時，郭男沒下車查看，反而決定踩油門逃逸，警方獲報後調閱監視器畫面，循線追查發現，該車輛登記於一名住在台中的劉姓男子名下。
不過，劉男到案後否認肇事逃逸，辯稱是「借名登記」，實際使用車輛的是綽號「麒麟」的男子，經比對車輛違規記錄後，檢警查出「麒麟」本名是以唱紅「海波浪」而聞名的藝人郭桂彬之子郭承霖。
據了解，郭承霖到案後矢口否認犯罪，辯稱該車輛是綽號「灌腸」的男子駕駛。檢警發現，車禍案發前3天，郭承霖曾涉及聚眾痛毆鄰居並被查獲持有槍毒，當時他就是使用該車輛。
檢警為此發動搜索，查扣郭承霖的手機及大量毒咖啡包。檢警調閱他的手機通聯紀錄，發現出車禍不久之後， 郭曾經打致電維修轎車，因此認定他就是涉嫌該名肇逃的車輛駕駛，日前依法提起公訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言