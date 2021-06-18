海巡攔截漁船非法走私上千公斤魚翅乾貨 市價逾600萬

海巡署偵防分署北門查緝隊17日凌晨會同海巡署第六巡防區統合指揮臺南查緝隊、第一一岸巡隊、臺南、澎湖海巡隊及臺南市政府警察局刑事警察大隊第六隊、第六分局等單位組成專案小組執行查緝，查獲一艘澎湖籍漁船非法載運魚翅乾貨1423.4公斤，船長及船員4人坦承不諱，全案依違反《海關緝私條例》函送關務署高雄關裁處。

北門查緝隊日前接獲情資，有不肖業者於疫情警戒期間各單位忙著防疫工作之餘，趁機走私未經檢驗之漁產品，以牟取暴利，遂與相關單位成立專案小組，並透過巡防區勤務統合，配合雷達目標監控，昨天凌晨4點多掌握船隻航跡，鎖定可疑目標，海巡署第六巡防區指揮臺南海巡隊巡防艇前往海域巡緝，在曾文溪外海48浬處發現該艘漁船形跡可疑，即實施登臨檢查，當場發現非法魚翅乾貨一批，將漁船和人員押返安平商港實施清艙檢查，共計查獲魚翅乾貨1423.4公斤，市價逾600萬元。

因應防疫期間，專案小組執行搜索不敢輕忽大意，執行人員除穿著必要的防護裝備外，也請台南市衛生局共同執行消毒及防檢疫等相關工作，經檢疫後無發現船員有發燒或身體不適等症狀，後續將持續衛生局負責疫調工作，請民眾放心。