觸媒轉換器飆漲台灣各地竊案頻傳 台南警逮一竊嫌聲押
台南市近日連續發生車輛觸媒轉換器等高單價零配件遭竊，善化分局新市分駐所員警調閱監視影像畫面研究，查閱比對「分局外勤情資分享平台」及「南警跨域犯罪防制平台」資料庫，發現台南楠西區及南化區也發生手法類似、專偷觸媒轉換器竊案，與玉井分局及刑大偵三隊共組專案小組，昨晚在東區逮捕57歲吳姓男子；查扣觸媒轉換器2組、含氧感知器12具、做案用板手及失竊車牌2面、擾流尾翼等贓證物。
警方指出，車用觸媒轉換器含鉑金等貴金屬成分，是高單價零件，而且國際原物料價格持續上漲，每個市場價值從數萬元起跳到數十、上百萬元，近來台南各地也屢傳有車輛遭竊無法使用；經查吳姓男子在台南已犯案10多起，警方偵詢後今先解送台南地檢署偵辦並建請檢察官聲請羈押。
善化分局長歐祖明表示，疫情雖屬嚴峻，仍將不遺餘力全力打擊犯罪，保護市民生命財產安全。外媒報導觸媒轉換器竊案全球已發生多起，呼籲大眾特別注意停放車輛安全，若發現周遭有可疑人事物，請立即撥打110報案，警方獲報會立即派員查處。
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