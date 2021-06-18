快訊

指揮中心證實下午24萬劑莫德納抵台 效期至12月15日

孩童家庭防疫補貼 今起開放3大銀行ATM請領及網路查詢

以為警察忙防疫 藥頭隨身帶毒品穿梭旅館販毒當街被逮

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

全民防疫戒備期間，台南市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊接獲線報，蔡姓藥頭常穿梭各大汽車旅館、飯店販賣毒品牟利，經多次跟監蒐證，前天在高雄某旅館前逮捕蔡姓嫌犯，從蔡嫌隨身側背包中起出毒品咖啡包97包（毛重共441.2公克）、安非他命2大包（毛重共179.2公克）、吸食器、磅秤、夾鏈袋等證物，詢後依違反毒品危害防制條例嫌，移請高雄及台南地檢署偵辦。

警方發現40歲蔡姓藥頭（男、住台南市永康區）為臺南地檢署發布的毒品通緝犯，仍循往常販毒模式，16日進入高雄某旅館兜售毒品，警方見時機成熟，隨即派員在附近埋伏，待蔡嫌離開旅館時，旋即上前將其逮捕。

警方指出，疫情日益嚴峻之際，歹徒多認為警方專注防疫，疏於治安，趁機從事不法，警方除協助各項防疫工作外，維護治安等重點工作仍未鬆懈，民眾若有相關不法情資可向警方報案檢舉。

台南市刑大查獲蔡姓毒犯起出大批毒品。記者吳淑玲／翻攝
台南市刑大查獲蔡姓毒犯起出大批毒品。記者吳淑玲／翻攝
台南市刑大查獲蔡姓毒犯起出大批毒品。記者吳淑玲／翻攝
台南市刑大查獲蔡姓毒犯起出大批毒品。記者吳淑玲／翻攝
台南市刑大查獲蔡姓毒犯起出大批毒品。記者吳淑玲／翻攝
台南市刑大查獲蔡姓毒犯起出大批毒品。記者吳淑玲／翻攝
台南市刑大查獲蔡姓毒犯起出大批毒品。記者吳淑玲／翻攝
台南市刑大查獲蔡姓毒犯起出大批毒品。記者吳淑玲／翻攝

毒品 藥頭

延伸閱讀

孩童家庭防疫補貼 今起開放3大銀行ATM請領及網路查詢

疫苗接種近7成！他大讚這縣市「防疫典範」 引網友爭鋒相對

建案主打「防疫宅」，真的能達到防疫作用嗎？

台產防疫神單 總理賠已達2.4億

相關新聞

毒蟲1日雙搶 攔路2男A走金鍊

黃姓男子昨天清晨騎贓車在新北市新莊搶奪吃早餐民眾金項鍊，得手後被張姓男子載曹姓少年攔下，黃男丟下車子和金項鍊逃逸，原本「...

以為警察忙防疫 藥頭隨身帶毒品穿梭旅館販毒當街被逮

全民防疫戒備期間，台南市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊接獲線報，蔡姓藥頭常穿梭各大汽車旅館、飯店販賣毒品牟利，經多次跟監蒐證...

影／軍人持槍射殺女友 檢訊後聲請羈押禁見

23歲梁姓義務役軍人與王姓前女友發生感情糾紛，昨攜改造槍彈從台北搭客運南下，到嘉義縣水上鄉王女阿姨住家談判，雙方爭吵後梁...

全國僅28位！永和偵查隊陳怡瑞屢破大案 榮獲模範警察

新北市警局今年榮獲模範警察共有6位，分別為永和警分局偵查隊偵查佐陳怡瑞、刑事鑑識中心警務正黃富成、新店警分局民防組長張嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。