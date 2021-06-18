以為警察忙防疫 藥頭隨身帶毒品穿梭旅館販毒當街被逮
全民防疫戒備期間，台南市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊接獲線報，蔡姓藥頭常穿梭各大汽車旅館、飯店販賣毒品牟利，經多次跟監蒐證，前天在高雄某旅館前逮捕蔡姓嫌犯，從蔡嫌隨身側背包中起出毒品咖啡包97包（毛重共441.2公克）、安非他命2大包（毛重共179.2公克）、吸食器、磅秤、夾鏈袋等證物，詢後依違反毒品危害防制條例嫌，移請高雄及台南地檢署偵辦。
警方發現40歲蔡姓藥頭（男、住台南市永康區）為臺南地檢署發布的毒品通緝犯，仍循往常販毒模式，16日進入高雄某旅館兜售毒品，警方見時機成熟，隨即派員在附近埋伏，待蔡嫌離開旅館時，旋即上前將其逮捕。
警方指出，疫情日益嚴峻之際，歹徒多認為警方專注防疫，疏於治安，趁機從事不法，警方除協助各項防疫工作外，維護治安等重點工作仍未鬆懈，民眾若有相關不法情資可向警方報案檢舉。
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