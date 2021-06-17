現役軍人涉當眾槍殺前女友 地院裁定羈押禁見

新北市義務役軍人梁姓男子昨天南下嘉義縣要求王姓前女友復合被拒，涉嫌槍殺王女，今天遭檢方聲請羈押，嘉義地方法院認為梁男犯意堅定，且當眾射殺死者，裁定羈押禁見。

嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔表示，被告梁男涉及殺人重罪，於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間還特意南下，犯意堅定，且當眾射殺死者王女，惡性甚重；另被告供稱槍枝是向他人購買，有串證之虞，因此裁定羈押禁見。

警方表示，23歲梁男正在宜蘭縣服4個月義務役，去年10月間，因與22歲王女共同在高雄市一家燒烤店工作認識，進而交往，兩人交往半年多，最近發生感情糾紛，不過死者家屬否認兩人曾交往。

警方指出，王女昨天到嘉義縣水上鄉阿姨的住家，梁男則趁著休假搭客運南下，再搭計程車到水上鄉找王女，兩人在住家門口談判，梁男要求復合遭王女拒絕，竟從包包拿出一把改造手槍近距離朝王女胸口開一槍。

警方表示，當時在一旁的王女親戚見狀，立即壓制梁男並報案，王女被送醫急救仍不治，警方到場逮捕梁男，並查扣犯案槍枝及子彈7顆。

梁男供稱，犯案槍枝及子彈是向一名不詳男子購買，警方正進一步追查槍彈來源。

檢方今天下午對梁姓嫌疑人實施遠距訊問後，認為梁嫌涉有殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌重大，且須追查槍枝來源，加上有逃亡及串證之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見。