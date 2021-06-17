馬祖查獲中國漁船走私豬腳雞爪 產發處銷毀

馬祖海巡在東引查獲中國籍無名漁船涉走私密封包裝豬腳、雞爪約56公噸，押回南竿並依法處理；福建連江地方檢察署指示私貨銷毀，海巡移交連江縣政府產業發展處完成銷毀。

馬祖海巡12日由雷達監控可疑目標，研判將進入馬祖限制水域，隨即前往查處，在東引海域禁制水域內發現1艘中國籍無名漁船，甲板上蓋有黑色帆布，海巡人員登檢及扣留豬腳5萬400公斤、雞爪約5600公斤。

產發處今天表示，13日已會同海巡、行政院農業委員會動植物防疫檢疫局基隆分局馬祖檢疫站到福澳凸堤碼頭清點貨品，消毒及銷毀，其中豬腳與雞爪由防檢局完成採樣送檢，連江衛生福利局也對走私船員新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）快篩，結果為陰性。

產發處說，走私發生在端午節前夕，感謝海巡及防檢局全程協助銷毀，防範非洲豬瘟入侵，避免非法產品流入市面，把關民眾食品安全。