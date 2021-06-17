快訊

打疫苗致死意外險賠不賠？保險局長這麼說

霸王過招：第一次「美俄總統高峰會」...拜登有贏嗎？

馬祖查獲中國漁船走私豬腳雞爪 產發處銷毀

中央社 / 連江縣17日電

馬祖海巡在東引查獲中國籍無名漁船涉走私密封包裝豬腳、雞爪約56公噸，押回南竿並依法處理；福建連江地方檢察署指示私貨銷毀，海巡移交連江縣政府產業發展處完成銷毀。

馬祖海巡12日由雷達監控可疑目標，研判將進入馬祖限制水域，隨即前往查處，在東引海域禁制水域內發現1艘中國籍無名漁船，甲板上蓋有黑色帆布，海巡人員登檢及扣留豬腳5萬400公斤、雞爪約5600公斤。

產發處今天表示，13日已會同海巡、行政院農業委員會動植物防疫檢疫局基隆分局馬祖檢疫站到福澳凸堤碼頭清點貨品，消毒及銷毀，其中豬腳與雞爪由防檢局完成採樣送檢，連江衛生福利局也對走私船員新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）快篩，結果為陰性。

產發處說，走私發生在端午節前夕，感謝海巡及防檢局全程協助銷毀，防範非洲豬瘟入侵，避免非法產品流入市面，把關民眾食品安全。

海巡 馬祖 走私

延伸閱讀

海巡未納入首波AZ疫苗施打 東縣府：下一波有機會

台東海巡官兵疫苗一針未打到？ 縣府：有剩餘再納入

疫情衝擊馬祖觀光 青年推罐裝咖啡找出路

馬祖加配2000劑AZ疫苗 15日起開打

相關新聞

影／軍人持槍射殺女友 檢訊後聲請羈押禁見

23歲梁姓義務役軍人與王姓前女友發生感情糾紛，昨攜改造槍彈從台北搭客運南下，到嘉義縣水上鄉王女阿姨住家談判，雙方爭吵後梁...

全國僅28位！永和偵查隊陳怡瑞屢破大案 榮獲模範警察

新北市警局今年榮獲模範警察共有6位，分別為永和警分局偵查隊偵查佐陳怡瑞、刑事鑑識中心警務正黃富成、新店警分局民防組長張嘉...

航警改處免職 學者批下手太重

航警局警員陳以倫替補習班寫推薦文，稱工作七年都在打混摸魚，念書也馬馬虎虎，連他這種吊兒郎當的學生都能考上警察大學；航警局...

一槍射中心窩 軍人殺前女友

廿三歲梁姓義務役軍人與王姓前女友發生感情糾紛，昨天攜帶改造槍彈從台北搭客運南下，到嘉義縣水上鄉王女阿姨住家談判，雙方在戶...

女子遭前男友一槍斃命 雙方在阿姨家談判出事

嘉義縣水上警分局槍擊命案，警方調查，23歲凶嫌梁姓男子與22歲被害人王姓前女友，都不是水上鄉人，梁男疑預謀行凶，將改造槍...

談判不合槍殺前女友一槍斃命 行凶男子已落網

嘉義縣水上警分局轄區下午5點獲報發生槍擊案，梁姓男子與前女友發生感情糾紛，雙方談判不成，梁男到柳鄉村女友親人住家，與前女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。