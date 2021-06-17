搶來金項鍊竟被「熱心民眾」攔下侵占 毒蟲再搶一案被逮

47歲黃男今天上午6時許飛車搶走坐在新北市新莊區路旁機車上吃早餐的施男，路旁張姓、曹姓兩男追上前，攔下黃男後兩人要他丟下搶來的金項鍊，隨後卻趁機撿走佔為己有，黃男則因搶劫未遂，又跑到北市大同再犯下搶案，得手後往三重逃逸，將金項鍊賣，最後在蘆洲地區被警方逮捕，搜出變賣金項鍊的現金、毒品。

目前警方正製作筆錄，詢後將依搶奪、竊盜、毒品罪嫌移送並建請羈押；警方同時也通知涉嫌侵佔的張男、曹男到案，詢後將依侵占函送新北地檢偵辦。

警方調查，黃男有多起毒品、搶奪等前科，平日常在蘆洲、三重一帶閒晃，本月1日才出獄，今天上午6時許又再度犯案。他自三重偷來一輛機車，騎到新莊又偷一輛換車後，騎著贓車閒晃尋找下手目標，見施男坐在新莊福壽路旁機車上吃早餐，趁機靠近後一把將金項鍊扯下逃逸。施男大聲呼救，引來路旁張姓（23歲）、曹姓（15歲）兩人注意，共騎一輛機車追逐黃男，並在不遠處將他攔下。

黃男丟下搶來的金項鍊逃逸，張男、曹男兩人竟默默將項鍊撿走，還在警方詢問時隻字不提金項鍊在手上，更大膽以關係人身分留下自己的姓名、電話。

黃男搶劫未遂後跑到北市大同區，在太平市場再度鎖定正在挑菜婦人，以同樣手法搶走婦人的金項鍊並逃往三重，將項鍊變賣取得贓款新台幣七萬多元後，跑回蘆洲棄車閒晃。因黃男走路跛腳、右腳有明顯刺青，新莊警方循線調閱監視畫面，發現他最後逃往蘆洲一帶，經調派員警前往查緝，順利在民生街上逮捕黃男，持拘票將他帶回，並搜出贓款7萬餘元。

黃男被員警逮捕後，向新莊警方表示「金項鍊被撿走了，現金是在大同搶的變賣所得」，不知道事情緣由的警察原先還不採信，直覺認為是黃男變賣項鍊後的推諉，直到接獲大同通報搶劫，調閱監視畫面才確認金項鍊被張男、曹男撿走，通知兩人到案說明，找回施男的金項鍊。