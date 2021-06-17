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影／軍人持槍射殺女友 檢訊後聲請羈押禁見

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

23歲梁姓義務役軍人與王姓前女友發生感情糾紛，昨攜改造槍彈從台北搭客運南下，到嘉義縣水上鄉王女阿姨住家談判，雙方爭吵後梁涉持槍擊中王女胸口，送醫不治，梁男隨即被王女表哥壓制，警獲報到場將他逮捕；檢警今會同法醫相驗，王女胸口正中一槍、身上無其他外傷，子彈卡在體內，明天將解剖。

嘉義地檢署檢察官今天下午透過遠距視訊，訊問在水上分局的梁男，據了解梁男所持槍枝是向他人購買，承認犯行，檢訊後依殺人罪、槍砲彈藥管制條例向法官聲請羈押禁見。

檢警調查，梁男在宜蘭某陸軍部隊服役，與22歲王女交往，雙方發生感情糾紛，梁男要求復和遭拒；昨天梁從台北搭客運南下，再轉搭計程車，昨天傍晚抵達水上鄉柳鄉村王女阿姨家，要王女出來談判。

梁男戴帽子及口罩，胸前包包藏放改造槍彈，他要求復合遭拒，隨即掏出改造手槍朝王女槍擊，槍枝疑先卡彈，梁拉滑套後再對王女開槍，一槍命中心窩；王女的林姓表哥見狀立即衝上前奪下槍、壓制梁男，王女外婆報警，但王女因胸部遭槍傷，到院前無生命跡象，搶救到昨晚六點多不治。

警方表示，梁男台北市人，王女嘉義市人，親友對雙方交往背景不是很清楚，因梁男攜槍搭車專程南下，研判預謀犯案。

梁男昨傍晚涉對王女（右下角）心窩開槍。記者卜敏正／翻攝
梁男昨傍晚涉對王女（右下角）心窩開槍。記者卜敏正／翻攝

嘉義 槍枝 槍擊

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