影／軍人持槍射殺女友 檢訊後聲請羈押禁見

23歲梁姓義務役軍人與王姓前女友發生感情糾紛，昨攜改造槍彈從台北搭客運南下，到嘉義縣水上鄉王女阿姨住家談判，雙方爭吵後梁涉持槍擊中王女胸口，送醫不治，梁男隨即被王女表哥壓制，警獲報到場將他逮捕；檢警今會同法醫相驗，王女胸口正中一槍、身上無其他外傷，子彈卡在體內，明天將解剖。

嘉義地檢署檢察官今天下午透過遠距視訊，訊問在水上分局的梁男，據了解梁男所持槍枝是向他人購買，承認犯行，檢訊後依殺人罪、槍砲彈藥管制條例向法官聲請羈押禁見。

檢警調查，梁男在宜蘭某陸軍部隊服役，與22歲王女交往，雙方發生感情糾紛，梁男要求復和遭拒；昨天梁從台北搭客運南下，再轉搭計程車，昨天傍晚抵達水上鄉柳鄉村王女阿姨家，要王女出來談判。

梁男戴帽子及口罩，胸前包包藏放改造槍彈，他要求復合遭拒，隨即掏出改造手槍朝王女槍擊，槍枝疑先卡彈，梁拉滑套後再對王女開槍，一槍命中心窩；王女的林姓表哥見狀立即衝上前奪下槍、壓制梁男，王女外婆報警，但王女因胸部遭槍傷，到院前無生命跡象，搶救到昨晚六點多不治。